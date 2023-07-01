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Шойгу наказав ліквідувати «вагнерівців» в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шойгу наказав ліквідувати «вагнерівців» в Україні
Сергій Шойгу
Фото: AP

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей із найманців створюють окремі штурмові загони «смертників»

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав із 25 червня ліквідувати найманців приватної військової компанії «Вагнер», які залишились воювати на території України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.

Як зазначається, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей із найманців створюють окремі штурмові загони «смертників» і відправляють відбивати втрачені росіянами позиції.

«Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції «накривають» з артилерії російської армії. За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого «підходу» перевищили 50 людей», – ідеться в повідомленні.

Водночас Кремль намагається взяти під контроль «Вагнера» в Африці та на Близькому Сході.

«Звісно, Росія не може відмовитися від такого важеля впливу в Африці, як ПВК «Вагнер». Тому єдиним виходом для Кремля стає ребрендинг компанії з призначенням нових очільників. Представники російського МЗС вже попередили лідерів африканських країн, що ПВК «Вагнер» продовжить свою діяльність, але під новим керівництвом. А один із заступників міністра закордонних справ РФ особисто повідомив президенту Сирії Башару Асаду, що підрозділи ПВК більше не діятимуть самостійно», – зазначає ЦПД.

За даними органу РНБО, російська воєнна поліція затримала главу відділення ПВК «Вагнер» в Ес-Сувейді, що на півдні Сирії, та трьох високопоставлених командирів ПВК на авіабазі Хмеймім.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі. 

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Теги: Сергій Шойгу ПВК «Вагнер» Африка

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