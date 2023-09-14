Південна Корея застерегла про угоду між Путіним та Кім Чен Ином

Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою

Міністр Кім Єн Хо заявив, що Путін та Кім Чен Ин укладають «якусь військову угоду»

Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна у космічному центрі в Росії. Про це повідомляє CNN.

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Міністр об'єднання Південної Кореї Кім Єн Хо заявив, що дві країни, схоже, укладають «якусь військову угоду», вказавши на нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї та його візит до Росії разом із вищими військовими чиновниками.

Міністр також згадав недавній візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Пхеньяну та пропозицію Москви підтримати розвиток супутника Пхеньяну.

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Коментарі пролунали після того, як офіційні особи США попередили, що Путін може використати зустріч із північнокорейським диктатором для пошуку зброї, заявивши, що переговори щодо зброї «активно просуваються» між двома країнами.

«Я не можу не відчувати глибокого занепокоєння з приводу військової співпраці та операції з постачання зброї», – сказав Кім Єн Хо.

Міністр закликав Пхеньян і Москву припинити «незаконні дії», які призведуть дві країни до «ізоляції та регресу», та дотримуватись міжнародних норм, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН.

Кім Єн Хо попередив, що Північна Корея зіткнеться з «сильнішою відповіддю» з боку Південної Кореї, США та Японії, «чим більше вона чіплятиметься за свої ядерні розробки».

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Представник Міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Гю заявив у четвер, що міністерство «уважно стежить» за чутками про те, що Північна Корея та Росія можуть провести спільні військові навчання у майбутньому.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».