Головна Світ Політика
search button user button menu button

Південна Корея застерегла про угоду між Путіним та Кім Чен Ином

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Південна Корея застерегла про угоду між Путіним та Кім Чен Ином
Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою
фото з відкритих джерел

Міністр Кім Єн Хо заявив, що Путін та Кім Чен Ин укладають «якусь військову угоду»

Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна у космічному центрі в Росії. Про це повідомляє CNN.

Міністр об'єднання Південної Кореї Кім Єн Хо заявив, що дві країни, схоже, укладають «якусь військову угоду», вказавши на нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї та його візит до Росії разом із вищими військовими чиновниками.

Міністр також згадав недавній візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Пхеньяну та пропозицію Москви підтримати розвиток супутника Пхеньяну.

Коментарі пролунали після того, як офіційні особи США попередили, що Путін може використати зустріч із північнокорейським диктатором для пошуку зброї, заявивши, що переговори щодо зброї «активно просуваються» між двома країнами.

«Я не можу не відчувати глибокого занепокоєння з приводу військової співпраці та операції з постачання зброї», – сказав Кім Єн Хо.

Міністр закликав Пхеньян і Москву припинити «незаконні дії», які призведуть дві країни до «ізоляції та регресу», та дотримуватись міжнародних норм, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН.

Кім Єн Хо попередив, що Північна Корея зіткнеться з «сильнішою відповіддю» з боку Південної Кореї, США та Японії, «чим більше вона чіплятиметься за свої ядерні розробки».

Представник Міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Гю заявив у четвер, що міністерство «уважно стежить» за чутками про те, що Північна Корея та Росія можуть провести спільні військові навчання у майбутньому.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Читайте також: Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези
Теги: путін Північна Корея Південна Корея Кім Чен Ин озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Московський патріарх також вважає, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
Вчора, 08:14
Путін і Кім Чен Ин зустрінуться вже не вперше
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
Вчора, 06:47
Джо Байден сподівається, що відносна стабільність економіки США зміцнить його позицію щодо американського лідерства
Байден скористається відсутністю Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті G20 – ЗМІ
8 вересня, 05:59
КНДР спустила на воду ядерну субмарину
Північна Корея спустила на воду новозбудований атомний підводний човен
8 вересня, 04:01
У Верховній Раді зареєстровано постанову щодо пошуку союзників для демонтажу Російської Федерації
«Комісія з розвалу РФ». Що задумали українські нардепи агресор
4 вересня, 16:30
Ігор Стрєлков-Гіркін пообіцяв не набридати росіянам на посту президента 20 з лишком років
Російський терорист несподівано заявив, що хоче зайняти місце Путіна
31 серпня, 08:29
Ілон Маск
The New Yorker: Ілон Маск зізнався, що торік розмовляв із Путіним
22 серпня, 04:57
Роберт Кеннеді-молодший зробив скандальні заяви щодо України
Кандидат у президенти США обурився на надмірну фінансову допомогу Україні
15 серпня, 10:02
Російський диктатор Володимир Путін
Чи можливий арешт Путіна, поки він при владі? Держдеп США відповів
14 серпня, 22:57

Політика

Піде президентка чи прем'єр: у Грузії розгорілась війна імпічментів
Піде президентка чи прем'єр: у Грузії розгорілась війна імпічментів
Лукашенко полетів на зустріч із Путіним
Лукашенко полетів на зустріч із Путіним
Байден розповів, як ставиться до можливого імпічменту
Байден розповів, як ставиться до можливого імпічменту
Південна Корея застерегла про угоду між Путіним та Кім Чен Ином
Південна Корея застерегла про угоду між Путіним та Кім Чен Ином
«Чого, в біса, ми чекаємо?». Джонсон різко розкритикував Захід
«Чого, в біса, ми чекаємо?». Джонсон різко розкритикував Захід
Ізраїль бачить в Зеленському великого міжнародного лідера – депутат Кнесету
Ізраїль бачить в Зеленському великого міжнародного лідера – депутат Кнесету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
52K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
39K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
36K
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)
14K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
14K
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена

Новини

Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту