НАТО має посилити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу після вторгнення російських ракет у повітряний простір країни. Про це сказав у ефірі Polsat News заступник міністра оборони Павел Залевський перед вильотом до Брюсселя, передає «Главком».

Політик представлятиме Польщу на засіданні Північноатлантичної ради у понеділок.

За його словами, Польща не має наміру подавати пропозицію про застосування 4-ї статті НАТО, яка передбачає спільні консультації держав-членів, коли, на думку будь-якої з них, її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою.

«Немає потреби застосовувати цю четверту статтю. Ми саме в рамках Північноатлантичної ради хочемо обговорити те, що сталося. Ми хочемо представити військові подробиці подій п’ятниці», – пояснив політик.

Північноатлантична Рада – найважливіший орган прийняття рішень НАТО. До її складу входять представники всіх держав-членів Альянсу (зазвичай це посли при НАТО, але за потреби також міністри закордонних справ, оборони або глави держав і урядів).

«Ми хочемо представити нашу політичну інтерпретацію цих подій, а також викласти пропозицію щодо того, як НАТО має посилити дії на східному фланзі та як має зміцнити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу», – додав заступник міністра оборони.

«НАТО має посилити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу. Це головна мета, заради якої ми попросили скликати цю раду», – наголосив він.

На запитання про те, яке посилення може бути запропоновано в Польщі, заступник міністра згадав нещодавні слова міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

«Ми говоримо тут про літаки Awacs (літаки раннього попередження, – ред.), ми говоримо тут також про дуже серйозні авіаційні можливості, але не тільки про це. Про деталі, крім тих, які представив прем’єр-міністр Косіняк-Камиш, я наразі не хочу говорити», – пояснив Залевський.

Він, однак, визнав, що необхідно переглянути чинні норми щодо дій бойових літаків. Йдеться про те, щоб пілоти НАТО могли швидше приймати рішення про збиття небезпечних об’єктів.

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс готовий захищати Польщу. Заява Рютте пролунала після того, як Польща повідомила про порушення свого повітряного простору трьома об'єктами, які, ймовірно, були двома ракетами та безпілотником.

Також глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував порушення польського повітряного простору трьома російськими об'єктами, яке сталося у п'ятницю, 20 листопада. Міністр заявив, що Варшава висловить Москві «крайнє невдоволення». За його словами, інцидент також обговорять у Брюсселі під час засідання Північноатлантичної ради НАТО 23 листопада.