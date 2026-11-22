Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні зажадав вибачень від президента України Володимира Зеленського через внесення свого імені до бази сайту «Миротворець». Політик дав зрозуміти, що ця ситуація може вплинути на його позицію щодо продовження допомоги Києву. Про це повідомляє Il Messaggero, інформує «Главком».

Напередодні голосування щодо продовження підтримки України італійського віцепрем'єра запитали, як він ставиться до подальшого надання допомоги Києву. У відповідь Сальвіні згадав про сайт «Миротворець», до бази якого потрапило його ім'я.

«Подивимося, яка пропозиція надійде. Це не особиста справа. Але якщо ми допомагатимемо уряду, який не дистанціюється від сайтів, що називають журналістів, спортсменів, інтелектуалів і політиків ворогами народу, – якщо не буде спростувань, засудження чи дистанціювання, це матиме наслідки», – заявив він.

Після цього італійський політик прямо звернувся до українського президента.

«Я очікую вибачень від Зеленського», – наголосив Сальвіні.

На тлі скандалу посольство України в Італії виступило із заявою, наголосивши, що «Миротворець» не є державним ресурсом і не представляє офіційної позиції Києва.

У дипломатичному представництві пояснили, що сайт не входить до системи державних органів України та не має повноважень висловлювати їхню позицію.

«Інформація, опублікована на цьому сайті, не є офіційною позицією України і не може розглядатися як вираження позицій або рішень українських державних інституцій», – зазначили в посольстві.

Там також застерегли від спроб використовувати неофіційні джерела для створення викривленого уявлення про Україну та штучного загострення відносин між державами.

Скандал виник після появи в базі «Миротворця» імен низки європейських політиків, зокрема депутатів Європарламенту від італійського руху «П'ять зірок».

Попри суперечку, українське посольство наголосило, що відносини між Україною та Італією залишаються міцними й ґрунтуються на взаємній довірі та спільних цінностях.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що став мішенню кіберзлочинців, які поширюють його особисті дані в даркнеті та намагаються отримати додаткову інформацію про нього і його родину. Імовірною причиною атаки він назвав позицію Рима щодо російської війни проти України та підтримку українського опору російській агресії.