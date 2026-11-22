Раніше Марін Ле Пен казала, що Франція більше не має достатніх фінансових ресурсів для продовження допомоги Києву

Майбутні президентські вибори у Франції можуть позначитися на подальшій допомозі Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За результатами опитувань, серед кандидатів, які претендують на вихід до другого туру, є ультраправа Марін Ле Пен та ультралівий Жан-Люк Меланшон. Обидва критично ставляться до НАТО, а їхні заяви щодо війни Росії проти України викликають занепокоєння серед європейських партнерів Києва.

Ле Пен неодноразово заявляла, що через фінансові проблеми Франція не може продовжувати надавати Україні грошову допомогу в попередніх обсягах. Меланшон виступає проти українських ударів углиб російської території, а раніше пропонував провести референдум на Донбасі щодо його належності, попри російську окупацію значної частини регіону.

У країнах Балтії та Північної Європи побоюються, що зміна влади в Парижі послабить європейську єдність у питанні підтримки України. Франція відіграє важливу роль у коаліції охочих, бере участь у формуванні гарантій безпеки для Києва та є одним із ключових учасників зусиль із протидії російському тіньовому флоту.

Хоча за обсягами військової допомоги Париж поступається деяким європейським країнам, зокрема Німеччині та Швеції, його політична роль залишається значною. Українські посадовці побоюються, що за нового президента Франція може послабити зобов’язання в межах коаліції охочих, вплинути на майбутнє фінансування ЄС та ускладнити узгодження спільної позиції Європи під час мирних переговорів.

Окреме значення має питання військової присутності. Франція бере участь у підготовці українських військових і плануванні можливого розміщення сил після завершення війни. Після повідомлень про перебування французьких військовослужбовців в Україні для навчальних місій глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Париж у прямій участі у війні. Меланшон і представники партії Ле Пен також висловили застереження щодо таких місій.

Для Києва це створює складну дипломатичну ситуацію: українській владі потрібно підтримувати контакти з політичними силами, які можуть прийти до влади, але мають відмінні від чинного французького уряду погляди на підтримку України. У МЗС України заявили, що українські дипломати спілкуються з представниками різних політичних таборів і запрошують французьких кандидатів відвідати країну.

Ще один ризик – можливе послаблення санкцій проти Росії. Для їхнього продовження в ЄС потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів, тому позиція Франції може стати вирішальною. Європейські дипломати припускають, що нова французька влада може виступити за пом’якшення обмежень, зокрема на тлі зростання цін на енергоносії через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ працюватиме з будь-яким кандидатом, якого оберуть французи. Він наголосив, що підтримка України залежить не лише від Франції, а від усіх 27 держав Європейського Союзу.

Раніше лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу. Водночас політикиня наголосила, що Париж не має фінансових можливостей для виділення додаткових коштів Києву.