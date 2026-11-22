Британські праві дедалі частіше дистанціюються від Трампа на тлі суперечок навколо його політики

Британські політики, які раніше підтримували Дональда Трампа, різко розкритикували президента США після його заяви про дружбу з Володимиром Путіним. Навіть представники правих партій, близьких до американського лідера, назвали його слова серйозною помилкою. Про це повідомляє The Guardian, інформує «Главком».

Причиною обурення стала публікація Трампа у Truth Social. Американський президент розмістив фотографію рукостискання з Путіним під час саміту в Китаї та підписав її: «Мій друг».

Раніше Трамп уже називав очільника Кремля другом під час зустрічі в китайському Шеньчжені.

Заступник лідера партії Reform UK Річард Тайс в ефірі Sky News назвав публікацію «жахом».

«Це просто неправильно на всіх рівнях. І це серйозна помилка. Путін – не наш друг. Він, як уже говорили інші, – кровожерливий диктатор. І в цьому ніхто не сумнівається», – наголосив політик.

Reform UK очолює Найджел Фарадж, який підтримує дружні відносини з Трампом. Однак Тайс визнав, що останнім часом розбіжностей між британськими правими та американським президентом стає дедалі більше.

«Останнім часом побільшало ситуацій, коли ми явно з ним не згодні й відкрито про це говоримо. І, мені здається, розбіжності посилюються», – зазначив він.

Розкритикували Трампа й британські консерватори, які також підтримували його переобрання 2024 року.

Заступник лідерки Консервативної партії Кемі Баденох Алекс Бургхарт заявив, що допис американського президента його глибоко засмутив.

«Мені сумно і я пригнічений, тому що у світі, в якому я виріс, Сполучені Штати були захисниками свободи. Я побоююся, що ми можемо рухатися до світу, де це вже не так», – сказав він.

Бургхарт також висловив побоювання, що великі держави можуть почати вважати окупацію сусідніх країн допустимою за схвалення Вашингтона.

За даними The Guardian, британські праві дедалі частіше дистанціюються від Трампа на тлі суперечок навколо його політики, зокрема щодо Ірану.

Опитування YouGov, проведене минулого місяця, показало, що лише 10% британців позитивно ставляться до Трампа, тоді як 86% – негативно.

На публікацію відреагував і британський міністр Геміш Фалконер, який назвав Путіна «м'ясником».

Він наголосив, що британське керівництво регулярно спілкується з президентом США та відкрито висловлює позицію Лондона щодо російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, Дональд Трамп оприлюднив спільну світлину з Володимиром Путіним, додавши до публікації підпис «Мій друг».

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна друзями й продемонстрував готовність до особистого діалогу з керівниками Росії та Китаю. Такий дипломатичний підхід викликав критику в американському політикумі: опоненти президента вважають, що Москва та Пекін можуть використовувати його прагнення до прихильності.