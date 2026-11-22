Трамп та Кім Чен Ин востаннє зустрічалися у 2019 році

Президент США Дональд Трамп у 2025 році намагався зв’язатися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином телефоном та іншими наявними каналами зв’язку. Коли відповіді не надійшло, Трамп написав йому листа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Wall Street Journal, яке поспілкувалося з людьми, обізнаними із ситуацією.

За даними газети, Білий дім організував передачу листа біля постійного представництва КНДР при ООН у Нью-Йорку. Група людей дочекалася, коли повз офіс проходитиме північнокорейський дипломат, і вручила йому конверт. Згодом, як пише WSJ, дипломат кинув його перед представником США під час засідання ООН. Конверт залишався нерозпечатаним.

17 листопада в Манілі Трамп публічно припустив, що може зустрітися з Кім Чен Ином у Китаї. Втім, зустріч не відбулася. Журналісти з'ясували, що можливість переговорів обговорювали до останнього, однак Пхеньян висунув умови, яких Вашингтон не міг прийняти.

Посадовець адміністрації Трампа в коментарі газеті заперечив, що США намагалися організувати зустріч. Водночас видання не змогло отримати коментар представництва КНДР при ООН.

Серед пропозицій, які, за даними WSJ, обговорювали американські посадовці, була декларація про офіційне завершення Корейської війни. Бойові дії припинилися після підписання перемир'я 27 липня 1953 року. Вашингтон також розглядав можливість домагатися обмежень на ядерні й ракетні випробування КНДР та відкриття офісів зв’язку.

Під час першого президентського терміну Трампа лідери зустрічалися тричі. У спільній заяві після першої зустрічі в Сінгапурі 2018 року КНДР зобов’язалася працювати над повною денуклеаризацією Корейського півострова. Востаннє Трамп і Кім Чен Ин зустрілися 30 червня 2019 року в демілітаризованій зоні між двома Кореями.

Нагадаємо, після повернення Трампа до Білого дому північнокорейські дипломати кілька разів відмовлялися приймати його послання. У них американський президент пропонував відновити канали зв’язку між країнами й повернутися до переговорів.