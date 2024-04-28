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Більше 300 німецьких авіабомб виявлено на території аеропорту у Афінах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Більше 300 німецьких авіабомб виявлено на території аеропорту у Афінах
Пошуки і знешкодження авіабомб у Афінах
фото: Intime

Під час будівельних робіт у столиці Греції знайдено 314 німецьких бомб часів Другої світової війни

Група саперів успішно ліквідувала понад 300 німецьких авіаційних бомб, які були виявлені на території колишнього аеропорту грецьких Афін. Про це пише місцевий портал Naftemporiki.

За його даними, бомби зберігалися під землею ще з часів Другої світової війни. Голова адміністрації району Еллініко-Аргіруполі Янніс Константатос наголосив, що над складом з авіабомбами щодня проходили тисячі людей, у тому числі й іноземні туристи.

«Не одну, не дві, а 314 авіабомб знайшли серед багатьох інших бомб і боєприпасів TENX (батальйон з розмінування) всередині колишнього аеропорту, поруч з нашими будинками», – зазначив Янніс Константатос. 

«Трагізм ситуації полягає у тому, що 314 бомб, які зберігали німці, були на глибині двох метрів просто під колишніми будівлями Понтійського союзу, під дитячими садками та спортивними спорудами, які розташовувалися усередині колишнього аеропорту, а також поруч з олімпійськими об'єктами. У місцях, куди щодня заходили тисячі людей», ​​– додав він.

Зазначається, що авіабомби було виявлено під час будівельних робіт. Небезпечні предмети було вивезено з території аеропорту та знищено методом контрольованого підриву. Підсумовуючи, Константатос зазначив: вважає дивним факт виявлення бомб, оскільки у будівлі аеропорту працювали десятки муніципальних служб, зокрема Управління цивільної авіації Греції.

Раніше стало відомо, що літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на білгородську область у РФ

Також повідомлялось, що російські загарбники впустили авіабомбу ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині.

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Теги: Німеччина Греція Друга світова війна літак аеропорт розмінування бомбосховища бомбардування

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