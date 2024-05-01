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Пасивність США щодо дій Китаю допоможе Росії виграти війну – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пасивність США щодо дій Китаю допоможе Росії виграти війну – WSJ
Подальші дії Байдена матимуть величезне значення для глобальної безпеки та стабільності
фото з відкритих джерел

За словами журналістів, нездатність США вжити рішучих дій проти Китаю означатимуть поразку України у війні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін проігнорував дворічне попередження президента США Джо Байдена, який закликав Китай не надавав «матеріальної підтримки» Росії. Зараз Китай є «постачальником № 1» військово-промислової бази Росії, і це «має матеріальний ефект», оскільки докорінно змінило хід протистояння. Про це пише The Wall Street Journal.

Те, що Байден вирішить робити далі, матиме величезне значення для глобальної безпеки та стабільності. Байден може або забезпечити дотримання своєї «червоної лінії» за допомогою санкцій, або застосувати лише символічні заходи й це сигналізуватиме про крах американської рішучості.

Пекін і його стратегічні партнери в Москві, Тегерані, Пхеньяні та Каракасі, безсумнівно, сприймуть напівсерйозне виконання санкцій як зелене світло для поглиблення своєї кампанії зі створення глобального хаосу. Сі Цзіньпін бачить тут історичну можливість підірвати Захід.

«Нездатність вжити рішучих дій проти Китаю зараз відкриє шлях до перемоги Росії в Україні», – зазначає газета.

Байден провів свою «червону лінію» 18 березня 2022 року, через три тижні після того, як Владімір Путін почав військове протистояння в Україні. Але, як зазначив Байден, він переконався, що китайський президент розуміє, що «наразить себе на значну небезпеку» і поставить під загрозу економічні зв'язки Китаю зі США та Європою, якщо матеріально підтримуватиме Росію.

Кабінет Байдена підкріпив свій ультиматум конкретними попередженнями. Міністр торгівлі Джина Раймондо попередила, що адміністрація може «по суті закрити» найбільшого китайського виробника чипів Semiconductor Manufacturing International Corporation. Дані про торгівлю свідчать про те, що у 2022 році Пекін намагався не перетинати «червону межу».  Але 2023 року, коли адміністрація Байдена застосувала лише символічні санкції до іранських постачальників безпілотників. Китайці, ймовірно, вирішили, що блеф Байдена був [дійсно] блефом.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін відвідав Кремль на знак солідарності з Путіним. Це стало переломним моментом у війні Росії проти України, фактично перетворивши її на війну Китаю із Заходом.

Нагадаємо, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю «вплинути і, можливо, втрутитися» у майбутні вибори в США, попри зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

До слова, Блінкен наголосив, що Росія отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики з Китаю. Це дозволяє РФ продовжувати агресію проти України та робить війну «вічною».

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Теги: Джозеф Байден Сі Цзіньпін війна росія США Китай

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