Професор Ліпсіц: Економіка Росії йде у тіньову, кримінальну, бандитську сферу

Уряд РФ порекомендував зовнішньоторговельним компаніям перейти до бартерних операцій, які були однією з причин дефолту 1998 року

«Росія тепер намертво приростає, як придаток, до Китаю»

Наразі у Росії немає іншого вибору, окрім як розвивати торгівлю із Китаєм, але в той самий час країна-агресорка через санкції не може витрачати отримані юані. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ігор Ліпсіц, доктор економічних наук та експрофесор Вищої школи економіки в Москві.

«Це логіка ізоляціонізму. Вона полягає в тому, що Росія тепер намертво приростає, як придаток, до Китаю. Є розрахунок на те, що потрібно створити якусь закриту систему розрахунків цифрових валют між Росією і Китаєм», – зазначив він.

Росія, за словами економіста, планує продавати свої енергоресурси, паливні та природні ресурси Китаю, а на отримані цифрові гроші купувати в Китаї все, що він виробляє.

«Але ситуація така, що зараз почалися проблеми в торгівлі між Росією і Китаєм. Китайські банки відмовляються приймати юані з Росії. Це означає, що якщо ти навіть продав нафту, отримав юань, завів юань на свій рахунок і як би ти хотів ці гроші витратити на купівлю товарів за юані в тому самому Китаї, не можеш цього зробити. Китайські банки твої юані не приймають», – повідомив Ліпсіц.

Доктор економічних наук назвав результати дій російського уряду «замкнутим колом божевілля». Він додав, що відбувається шалене зростання імпорту з Китаю – мало не 40% за рік.

«З іншого боку, Китай боїться вторинних санкцій проти своїх банків і не проводить розрахунки. А для Китаю поки що ринок США і валютні розрахунки за доларом значно важливіші, ніж розрахунки з Росією за російським ринком і за рублево-юаневим оборотом», – зазначив економіст.

За словами Ліпсіца, російський уряд порекомендував зовнішньоторговельним компаніям повернутися до бартерних операцій. Розроблено три методики з організації бартерних розрахунків у зовнішній торгівлі, включно навіть з «толінгом», який у 90-х роках практично назвали забороненим. Тоді через це були великі проблеми зі збором податків, а бартерні схеми були одним із чинників дефолту 1998 року.

Толінг – виготовлення (переробка) продукції із сировини іноземного замовника з подальшим вивезенням готових виробів назад за кордон. При цьому оплата надходить тільки за виготовлення (переробку).

«Це означає, що загалом грошовий розрахунок іде з банку. Банки втрачають доходи від обслуговування зовнішньоторговельних операцій. Виникає практично кримінальна схема розрахунків. Уже йде розмова про те, щоби ввозити валюту в готівковому вигляді валізами. Я не жартую», – підкреслив економіст.

Ліпсіц додав, що бізнес Туреччини уже звернувся до свого уряду з проханням дозволити отримувати готівку з Росії за торговельними операціями. Потім її планують не вносити на рахунки в турецькі банки, щоб не потрапити під вторинні банківські санкції.

«Усе це означає, що економіка Росії йде з білої сфери в тіньову, кримінальну, бандитську, і це, звичайно, катастрофа... Виникає бандитсько-кримінальна економіка, бандитсько-кримінальна система грошових розрахунків, про яку навіть говорити страшнувато», – резюмував економіст.

Ігор Ліпсіц прогнозує, що в Росії залишається дедалі менше реальних партнерів у цьому світі – її викинуть зі світової економіки та вчитимуться жити без неї. «Росія знищує своє майбутнє тому, що без зовнішньої торгівлі вона жити не може», – підкреслив економіст. Він додав, що у країни-агресорки буде все менше партнерів у зовнішній торгівлі, і вона буде намертво прикріплена до Китаю, Туреччини.

Нагадаємо, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти. За її словами, Китай «обрав сторону» і більше не може претендувати на нейтральну позицію у війні РФ проти України.

До слова, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни.