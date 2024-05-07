Лідер Китаю відреагував на критику його країни через звʼязки з Росією

Китайський лідер заявив, що його країна не підтримує нічиєї позиції у війні

Сі Цзіньпін заявив, що проти того, щоб «українська криза» використовувалася для погіршення іміджу Китаю

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час дводенного візиту до Франції виступив проти критики його країни за зв’язки з Москвою на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише The New York Times.

«Ми проти того, щоб криза («українська криза», китайський офіційний термін для вторгнення РФ в Україну) використовувалася для покладання відповідальності на третю країну, погіршення її іміджу та провокування нової холодної війни», – сказав Сі.

Китайський лідер заявив, що Пекін не був джерелом цього конфлікту, не підтримує в ньому нічиєї позиції та не є його учасником.

«Це різке зауваження, схоже, було спрямоване головним чином проти Сполучених Штатів, які вважають, що Китай, крім того, що купує величезну кількість російської нафти і газу, продовжує допомагати Москві у війні в Україні, надаючи російським військам супутникові знімки, а також деталі для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення», – пише видання.

Президент Франції Еммануель Макрон спільно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка була присутня на частині переговорів із Сі Цзіньпіном у Парижі, закликали очільника КНР використати свій вплив на Москву, щоб покласти край війні Росії проти України.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Парижу в неділю, 5 травня. Це частина його першого європейського турне з 2019 року.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час свого візиту до Франції заявив, що Пекін готовий «працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні».

Також влада Китаю взяла на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї і буде суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення.

До слова, президент Китаю – вирушив у європейське турне. Уперше за п'ять років Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Країни, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з боку Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході.