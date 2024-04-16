Мирна конференція щодо України: Китай наполягає на участі Росії

Сі закликав усі сторони працювати разом для якнайшвидшого відновлення миру та запобігання «ескалації конфлікту»

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив підтримку ідеї проведення міжнародної мирної конференції з питання врегулювання війн в Україні, але хоче, щоб у ній брала участь і Росія. Про це від сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Reuters.

Сі закликав усі сторони працювати разом для якнайшвидшого відновлення миру та запобігання «ескалації конфлікту». Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, заявив Сі Шольцу.

Сі Цзіньпін також запевнив, що відносини між Китаєм та Німеччиною не потрібно розглядати як ризик, а як можливість для стабільності та співпраці у майбутньому. Промислові ланцюги та ринки двох країн тісно переплетені, що вимагає стратегічного підходу до двосторонніх відносин.

«Ми повинні бути пильними проти зростаючого протекціонізму, об'єктивно та діалектично підходити до питання виробничих потужностей з ринкової та глобального погляду», – сказав Сі на зустрічі зі Шольцем.

Раніше речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.

До слова, Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому у Швейцарії «мирному саміті» за участю світових лідерів.

Нагадаємо, Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру із 15 по 16 червня. У ньому можуть взяти участь лідери 100 країн. Росія не братиме у ньому участі.

Союзники України також вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, на їхню думку, Пекін має на Москву понад два роки війни. Проте участь Китаю у Глобальному саміті, як і раніше, залишається під питанням.