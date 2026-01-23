Сійярто звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори

Глава МЗС Угорщини: «Суверенний угорський уряд і надалі захищатиме країну та її людей від вашої війни»

Дипломат стверджує, що українська сторона нібито хоче вплинути на формування уряду Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у спробах втрутитися в угорські вибори. Він звинуватив Київ у порушенні демократичних принципів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини.

Сійярто відповів на публікацію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Угорський дипломат заявив, що українська сторона начебто намагається вплинути на формування угорського уряду та змусити його дотримуватися позицій Брюсселя.

«Я бачу, що ви почали втручатися в наші вибори. Ми знаємо, що ви хочете уряд, який казав би «так» Брюсселю і був готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не дозволимо цьому статися. Суверенний угорський уряд і надалі захищатиме країну та її людей від вашої війни. Угорщина – понад усе», – заявив він.

Як відомо, президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. Шуйок зазначив, що рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що впродовж наступних 100 років Угорщина нібито не підтримає вступ України до Європейського Союзу, зазначивши, що такі заяви не мають реального впливу на процес європейської інтеграції.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав дати «потиличник кожному Віктору», який торгує інтересами Європи, натякаючи на угорського премʼєра Віктора Орбана. Глава уряду Угорщини не забарився із відповіддю, заявивши, що «кожен отримає те, на що заслуговує».