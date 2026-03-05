США визначили дедлайн завершення війни з Іраном

Центральне командування США запросило додаткових розвідників щонайменше на 100 днів операцій

Військове керівництво Сполучених Штатів розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. Для підтримки операцій американські військові вже звернулися до Пентагону із проханням направити додаткових офіцерів військової розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними видання, Центральне командування США звернулося до Пентагону з проханням направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири у місті Тампа, штат Флорида. Їх планують залучити для підтримки військових операцій проти Ірану щонайменше на 100 днів, але, за оцінками військових, кампанія може затягнутися до вересня.

Як зазначає Politico, поспіх із мобілізацією людей і ресурсів, які зазвичай готуються задовго до початку військових операцій, свідчить про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа не повністю передбачила масштаб наслідків конфлікту, який розпочався за участю США та Ізраїлю.

Колишній високопоставлений американський дипломат, який займався питаннями Близького Сходу, Джеральд Файерштейн критично оцінив характер підготовки до операції. «Ми бачимо абсолютно спонтанну операцію, де, схоже, ніхто насправді не розумів і не вірив, що військові дії неминучі. Схоже, вони прокинулися в суботу вранці і вирішили почати війну», – сказав він.

Тим часом Пентагон намагається посилити оборонні можливості американських сил у регіоні. За словами одного з американських чиновників, відомство прагне направити на Близький Схід додаткові системи протиповітряної оборони. Особливу увагу приділяють компактним і відносно дешевим системам протидії безпілотникам, які розроблялися у США протягом останніх кількох років.

Причиною такого кроку став удар, унаслідок якого загинули американські військовослужбовці. За даними джерел, атака була здійснена відносно недорогим безпілотником типу «Шахед».

Військові планувальники також звертають увагу на економічну диспропорцію у протидії таким загрозам. Зараз американські сили змушені використовувати ракети, які можуть коштувати кілька мільйонів доларів, щоб знищувати безпілотники, вартість яких у рази менша.

Нагадаємо, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від атак іранських безпілотників Shahed.