Politico: посли ЄС відхилили ідею прискореного вступу України

Дипломати не підтримали модель «спочатку членство, потім інтеграція», яку просувала Єврокомісія

Посли держав-членів Європейського Союзу виступили проти формату прискореного вступу України до ЄС. Вони дали зрозуміти представнику Європейської комісії, що не підтримують запропоновану модель «зворотного розширення». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

За інформацією видання, під час робочої вечері у середу ввечері посли країн ЄС, які зібралися у форматі COREPER II, обговорювали можливі варіанти прискорення інтеграції України до Євросоюзу. Під час цієї зустрічі вони повідомили представникам Єврокомісії, що країни-члени не підтримують запропонований підхід.

Видання зазначає, що така позиція дипломатів не стала несподіванкою, оскільки раніше кілька ключових столиць Євросоюзу вже висловлювали стримане ставлення до ідеї прискореного вступу України. Модель «зворотного розширення», яку обговорювали у Єврокомісії, передбачає надання країні-кандидату формального членства з подальшим поступовим отриманням повного спектра прав та привілеїв.

Один із дипломатів, який спілкувався з журналістами, описав атмосферу зустрічі як спокійну, але визнав, що позиція урядів країн ЄС була доволі жорсткою. Ще кілька дипломатів ЄС у коментарях Politico також рішуче відкинули цю модель як життєздатну стратегію для України або будь-якої іншої країни-кандидата.

Водночас дипломати наголосили, що країни ЄС не відмовляються від підтримки європейської перспективи України. Один із співрозмовників видання зазначив, що ключове питання полягає у пошуку реалістичного шляху інтеграції. На думку журналістів Politico, «реалістичний» підхід означає врахування політичної чутливості окремих держав-членів ЄС щодо процесу розширення.

Раніше, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не може надати Україні конкретну дату вступу, хоча Київ демонструє значний прогрес у проведенні реформ. За словами фон дер Ляєн, Україна перебуває на «хорошому шляху» до інтеграції. Глава Єврокомісії підкреслила, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну на шляху реформ і заохочуватиме до подальших змін, необхідних для членства. Водночас фон дер Ляєн наголосила, що встановлення конкретних дат наразі неможливе.