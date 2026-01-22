Орбан образився на Зеленського за слова про «потиличник»

Під час виступу в Давосі Зеленський заявив, що «кожен Віктор, який жив на гроші Європи і намагається продавати європейські інтереси заслуговує на потиличник»

Відповідаючи на слова президента України, премʼєр Угорщини заявив, що він «вільна людина, яка служить угорському народові»

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав дати «потиличник кожному Віктору», який торгує інтересами Європи, натякаючи на угорського премʼєра Віктора Орбана. Глава уряду Угорщини не забарився із відповіддю, заявивши, що «кожен отримає те, на що заслуговує». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Під час промови Зеленський казав, що не можна європейським столицям дозволити перетворитися на маленькі Москви. «Кожен Віктор, який жив на гроші Європи і намагається продавати європейські інтереси заслуговує на потиличник. І якщо він почувається комфортно у Москві, це не означає, що ми маємо дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі Москви», – наголосив український президент.

Орбан розкритикував Зеленського за «неспроможність чи небажання» закінчити війну. «Здається, ми не зможемо порозумітися. Я вільна людина, яка служить угорському народові. Ви перебуваєте у відчайдушному становищі, оскільки протягом чотирьох років не змогли через неспроможність чи небажання завершити війну, попри широку підтримку з боку президента США», – написав він.

Глава угорського уряду знову наголосив, що не буде підтримувати військову допомогу для України, але пообіцяв енергетичну і гуманітарну підтримку українцям. «Український народ, попри ваші образи, все ще може розраховувати на нас у постачанні електроенергії та палива та підтримці біженців з України. Все інше життя розрахує, і кожен отримає те, на що заслуговує», – додав угорський премʼєр.