Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
Президент Сполучених Штатів запропонував увійти до його Ради миру низці світових лідерів
фото: Х/Orbаn Viktor

Трамп формує Раду миру, і за постійне членство хоче мільярд доларів із країни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він приймає запрошення президента США Дональда Трампа долучитися до Ради миру. Як інформує «Главком», про це йдеться у його дописі на Facebook.

«Президент Трамп запросив нас приєднатися до роботи Ради миру як засновника. Звичайно, почесне прохання пана президента прийнято», – написав угорський прем'єр.

Він наголосив на тому, що США визнали «зусилля Угорщини заради миру» і додав: «Коли є Трамп, то є і мир».

За інформацією Bloomberg, президент Сполучених Штатів запропонував увійти до його Ради миру низці світових лідерів, зокрема президенту Аргентини Хав’єру Мілею, прем’єр-міністру Канади Марку Карні, а також лідерам кількох європейських країн.

Нагадаємо, Трамп формує Раду миру, і за постійне членство хоче мільярд доларів із країни. Зазначалося, що згідно із проєктом статут президент США стане першим головою цієї Ради та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів – кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення голови.

Також адміністрація Трампа думає над створенням Ради миру для України, яка могла б відстежувати виконання майбутньої мирної угоди. Як сказав виданню Financial Times високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах зі США, створення «Ради миру» для України (її також повинен очолювати американський президент) – «важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну».

Читайте також:

Теги: США Угорщина Дональд Трамп запрошення президент статут держава Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
22 грудня, 2025, 06:17
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
21 грудня, 2025, 02:56
Сотні тисяч додаткових записів ще потребують перевірки командою з близько 200 аналітиків
Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна
25 грудня, 2025, 01:59
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу суттєво впав
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу суттєво впав
27 грудня, 2025, 07:59
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
27 грудня, 2025, 05:28
Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні
Білий дім змінив час зустрічі Зеленського та Трампа
28 грудня, 2025, 06:16
Томмі Лі Джонс разом з донькою зіграли в культовій стрічці «Люди в чорному II»
У США знайдено мертвою доньку лауреата «Оскара» Томмі Лі Джонса
2 сiчня, 07:39
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
4 сiчня, 03:56
Під час протестів в Ірані загинуло понад 2500 людей
США запровадили санкції проти іранських чиновників за придушення протестів
16 сiчня, 06:23

Політика

Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
Якщо Трамп вторгнеться у Гренландію, це буде захмарним щастям Путіна – прем'єр-міністр Іспанії
Якщо Трамп вторгнеться у Гренландію, це буде захмарним щастям Путіна – прем'єр-міністр Іспанії
Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ
Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ
Чим підкупити Трампа? Росіяни знайшли ще один екзотичний спосіб
Чим підкупити Трампа? Росіяни знайшли ще один екзотичний спосіб
США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків
США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків
Не лише Донбас. Кум Путіна Медведчук назвав більш нахабну «межу» окупації
Не лише Донбас. Кум Путіна Медведчук назвав більш нахабну «межу» окупації

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua