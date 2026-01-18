Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа

Президент Сполучених Штатів запропонував увійти до його Ради миру низці світових лідерів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він приймає запрошення президента США Дональда Трампа долучитися до Ради миру. Як інформує «Главком», про це йдеться у його дописі на Facebook.

«Президент Трамп запросив нас приєднатися до роботи Ради миру як засновника. Звичайно, почесне прохання пана президента прийнято», – написав угорський прем'єр.

Він наголосив на тому, що США визнали «зусилля Угорщини заради миру» і додав: «Коли є Трамп, то є і мир».

За інформацією Bloomberg, президент Сполучених Штатів запропонував увійти до його Ради миру низці світових лідерів, зокрема президенту Аргентини Хав’єру Мілею, прем’єр-міністру Канади Марку Карні, а також лідерам кількох європейських країн.

Нагадаємо, Трамп формує Раду миру, і за постійне членство хоче мільярд доларів із країни. Зазначалося, що згідно із проєктом статут президент США стане першим головою цієї Ради та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів – кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення голови.

Також адміністрація Трампа думає над створенням Ради миру для України, яка могла б відстежувати виконання майбутньої мирної угоди. Як сказав виданню Financial Times високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах зі США, створення «Ради миру» для України (її також повинен очолювати американський президент) – «важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну».