США приховали від Британії деталі атаки на Іран

Зазвичай США і Велика Британія діють як тісні союзники у військових питаннях

Лондон не отримав від Вашингтона точного часу та оперативних деталей ударів

Сполучені Штати не поділилися з Великою Британією точними оперативними деталями та термінами ударів по Ірану перед початком військової операції, яку США проводили разом з Ізраїлем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними видання, американська сторона не включила британських посадовців до офіційного кола осіб, яких заздалегідь поінформували про підготовку та проведення повітряних ударів по Ірану. Йдеться зокрема про точний час початку операції та її оперативні деталі.

Таке рішення Вашингтона збіглося у часі з позицією прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який відмовився надати США дозвіл на використання британських військових баз для проведення операції.

Як зазначає The Guardian, Лондон зазвичай підтримує Вашингтон у військових питаннях, тому складно однозначно сказати, чи є відсутність детального інформування незвичною для взаємодії між двома союзниками.

Водночас британський уряд усе ж мав уявлення про те, що військова операція може розпочатися. За інформацією джерел, у Лондоні зробили відповідні висновки через накопичення американських військових сил у регіоні, а також завдяки розвідувальним даним.

Проте британська сторона не отримала від США інформації про точний час проведення ударів і деталі операції. Через це рішення про евакуацію британського посольства в Тегерані довелося ухвалювати без повного розуміння того, коли саме розпочнуться військові дії.

Нагадаємо, що військове керівництво Сполучених Штатів розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. Для підтримки операцій американські військові вже звернулися до Пентагону із проханням направити додаткових офіцерів військової розвідки.