Головна Світ Політика
search button user button menu button

США приховали від Британії деталі атаки на Іран

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США приховали від Британії деталі атаки на Іран
Зазвичай США і Велика Британія діють як тісні союзники у військових питаннях
фото: Reuters

Лондон не отримав від Вашингтона точного часу та оперативних деталей ударів

Сполучені Штати не поділилися з Великою Британією точними оперативними деталями та термінами ударів по Ірану перед початком військової операції, яку США проводили разом з Ізраїлем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними видання, американська сторона не включила британських посадовців до офіційного кола осіб, яких заздалегідь поінформували про підготовку та проведення повітряних ударів по Ірану. Йдеться зокрема про точний час початку операції та її оперативні деталі.

Таке рішення Вашингтона збіглося у часі з позицією прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який відмовився надати США дозвіл на використання британських військових баз для проведення операції.

Як зазначає The Guardian, Лондон зазвичай підтримує Вашингтон у військових питаннях, тому складно однозначно сказати, чи є відсутність детального інформування незвичною для взаємодії між двома союзниками.

Водночас британський уряд усе ж мав уявлення про те, що військова операція може розпочатися. За інформацією джерел, у Лондоні зробили відповідні висновки через накопичення американських військових сил у регіоні, а також завдяки розвідувальним даним.

Проте британська сторона не отримала від США інформації про точний час проведення ударів і деталі операції. Через це рішення про евакуацію британського посольства в Тегерані довелося ухвалювати без повного розуміння того, коли саме розпочнуться військові дії.

Нагадаємо, що військове керівництво Сполучених Штатів розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. Для підтримки операцій американські військові вже звернулися до Пентагону із проханням направити додаткових офіцерів військової розвідки.

Читайте також:

Теги: США Велика Британія Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Іран – це країна, яка зазнала серйозної поразки
Трамп прокоментував участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу в США
Вчора, 08:58
Трамп відкидає можливість переговорів з Іраном
«Справи йдуть дуже добре». Трамп заявив про удари по інших іранських лідерах
3 березня, 21:15
Китай закликає учасників конфлікту на Близькому Сході припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації
Пекін таємно тисне на Тегеран, аби той не блокував Ормузьку протоку
3 березня, 15:00
МАГАТЕ не зафіксувало уражень ядерних об’єктів Ірану
МАГАТЕ оцінило стан ядерної інфраструктури Ірану
2 березня, 13:15
Колосков зробив антиамериканську заяву
Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу
28 лютого, 16:40
Небо над країною зараз повністю порожнє
Іран закрив повітряний простір
28 лютого, 09:37
У 2025 році під час звернення Трампа до Конгресу демократи тримали таблички з написом «брехня»
Декілька конгресменів бойкотуватимуть промову Трампа
25 лютого, 03:15
Мюнхенське прозріння. Європа готується жити без США?
Європа починає планувати своє майбутнє без США
16 лютого, 16:17
Ханзаде хоче продовжити кар'єру в Росії
Іранський волейболіст відмовився грати за польський клуб, бо «любить Путіна і Росію»
12 лютого, 10:00

Політика

Politico: посли ЄС відхилили ідею прискореного вступу України
Politico: посли ЄС відхилили ідею прискореного вступу України
США приховали від Британії деталі атаки на Іран
США приховали від Британії деталі атаки на Іран
США визначили дедлайн завершення війни з Іраном
США визначили дедлайн завершення війни з Іраном
США та Канада перехопили російські літаки біля Аляски
США та Канада перехопили російські літаки біля Аляски
Прем'єр-міністр Словаччини поставив умову для зустрічі із Зеленським
Прем'єр-міністр Словаччини поставив умову для зустрічі із Зеленським
США та країни Перської затоки почали переговори про купівлю українських дронів
США та країни Перської затоки почали переговори про купівлю українських дронів

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua