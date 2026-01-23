Головна Світ Політика
Сибіга заявив, що Орбан не зможе заблокувати вступ України до ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Сибіга заявив, що Орбан не зможе заблокувати вступ України до ЄС
Глава МЗС Андрій Сибіга відреагував на обіцянку Орбана не пускати Україну до ЄС
Глава МЗС відповів на слова прем’єра Угорщини про «100 років» блокування

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що впродовж наступних 100 років Угорщина нібито не підтримає вступ України до Європейського Союзу, зазначивши, що такі заяви не мають реального впливу на процес європейської інтеграції. Про це повідомляє «Главком».

Сибіга прокоментував слова Орбана, сказані у Брюсселі, де той заявив про існування «таємного плану Єврокомісії» щодо підтримки України та її членства в ЄС. За словами глави МЗС, угорський прем’єр значно переоцінює свої можливості заблокувати стратегічний курс України.

«Цей план приречений на провал, пане прем’єр-міністре. Ваші заяви не зупинять європейський вибір України», – написав Сибіга у відповідь.

Також він зазначив, що Україна пам’ятатиме подібні заяви під час свого вступу до Європейського Союзу.

Раніше Віктор Орбан заявив, що в Угорщині протягом наступних ста років «не буде такого парламенту, який проголосує за вступ України до ЄС». Він також звинуватив Європейську комісію у просуванні «прихованого плану» розширення Євросоюзу за рахунок України.

На тлі цих заяв президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував європейських політиків, які, за його словами, торгують інтересами Європи та демонструють лояльність до Москви. У відповідь Орбан заявив, що він «вільна людина, яка служить угорському народові», та додав, що «кожен отримає те, на що заслуговує».

Теги: Андрій Сибіга Угорщина Європа

