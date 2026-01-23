Сибіга заявив, що Орбан не зможе заблокувати вступ України до ЄС

Глава МЗС відповів на слова прем’єра Угорщини про «100 років» блокування

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що впродовж наступних 100 років Угорщина нібито не підтримає вступ України до Європейського Союзу, зазначивши, що такі заяви не мають реального впливу на процес європейської інтеграції. Про це повідомляє «Главком».

Сибіга прокоментував слова Орбана, сказані у Брюсселі, де той заявив про існування «таємного плану Єврокомісії» щодо підтримки України та її членства в ЄС. За словами глави МЗС, угорський прем’єр значно переоцінює свої можливості заблокувати стратегічний курс України.

This plan is doomed to fail, Mr. Prime Minister. Your master in Moscow won’t last 100 years even if you were ready to donate him all organs. And on the day Ukraine joins the EU, we will frame this headline in @ua_parliament to remember your lies for the next 100 years. https://t.co/vlMbbjWT2F — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026

«Цей план приречений на провал, пане прем’єр-міністре. Ваші заяви не зупинять європейський вибір України», – написав Сибіга у відповідь.

Також він зазначив, що Україна пам’ятатиме подібні заяви під час свого вступу до Європейського Союзу.

Раніше Віктор Орбан заявив, що в Угорщині протягом наступних ста років «не буде такого парламенту, який проголосує за вступ України до ЄС». Він також звинуватив Європейську комісію у просуванні «прихованого плану» розширення Євросоюзу за рахунок України.

На тлі цих заяв президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував європейських політиків, які, за його словами, торгують інтересами Європи та демонструють лояльність до Москви. У відповідь Орбан заявив, що він «вільна людина, яка служить угорському народові», та додав, що «кожен отримає те, на що заслуговує».