Вчені створили «розумну бомбу» для подолання агресивного раку

Фотодинамічна терапія вже використовується для лікування раку шкіри та сечового міхура, а відтепер показує гарні результати для раку грудей

Вчені Каліфорнійського університету в Ріверсайді та Мічиганського державного університету створили новий клас світлочутливих хімікатів – солі ціанін-карборану, які можуть значно покращити лікування агресивних форм раку, таких як метастатичний рак грудей. Про це пише Medical Xpress.

Фотодинамічна терапія (ФДТ) вже використовується для лікування раку шкіри та сечового міхура. Вона заснована на активації світлочутливих хімікатів, які накопичуються у ракових клітинах та руйнують їх під дією світла. Однак традиційні методи ФДТ мають недоліки: тривалу світлочутливість, низьку проникаючу здатність світла та токсичність для здорових тканин.

Нові солі ціаніну-карборану вирішують ці проблеми. Вони швидко виводяться з організму, залишаючись тільки в ракових клітинах, і активуються ближнім інфрачервоним світлом, яке проникає глибше у тканини. Це дозволяє лікувати глибоко розташовані пухлини, які раніше були недоступні для ФДТ.

У випробуваннях на мишах терапія подібно до «розумної бомби» повністю знищила пухлини, не пошкодивши здорові тканини.

«Найцікавіше – це здатність речовини націлюватися саме на ракові клітини, не пошкоджуючи здорові тканини», – зазначив Вінсент Лавалло, професор хімії та один із авторів дослідження.

Солі використовують природну вразливість ракових клітин, поглинаючись білками OATP, які експресуються в пухлинах. Це робить терапію більш точною та економічно ефективною, усуваючи необхідність у додаткових хімікатах.

Дослідники також припускають, що можна модифікувати солі для використання з іншими джерелами енергії, що розширить можливості лікування.

Нагадаємо, на початку січня у сім'ї захисника рівненського «Вереса» сталася велика трагедія – перестало битися серце у 34-річної дружини Романа Гончаренка – Тетяни. У гравця залишився маленький син. Влітку 2023 року на своїй сторінці в інстаграмі Тетяна повідомила, що лікарі виявили у неї рак молочної залози.