Сирія виявила залишки секретної програми хімічної зброї режиму Асада

Ростислав Вонс
Понад десять років сирійський диктатор заперечував використання хімічної зброї проти населення
фото: AP
Сирійська влада затримала 18 осіб, яких підозрює у причетності до програми хімічної зброї

Перехідна влада Сирії повідомила про виявлення залишків таємної програми хімічної зброї диктатора Башара Асада. Мова про сировину та боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, знайдені боєприпаси, схожі на ті, що використовувалися попереднім керівництвом країни під час смертельних газових атак у роки громадянської війни у Сирії у 2011-2024 роках.

Постійний представник Сирії в Організації з заборони хімічної зброї Мохамад Катуб заявив, що сирійська влада затримала 18 підозрюваних у причетності до програми хімічної зброї режиму Асада. За його словами, серед затриманих – високопоставлені військові, політичні й технічні чиновники.

Нова влада Сирії почала співпрацювати з міжнародними структурами щодо розслідування діяльності хімічної програми колишнього режиму.

Як повідомлялося, спільне розслідування журналістів BBC Panorama і BBC Arabic виявило, що хімічні атаки в Сирії, які заперечував режим Асада і його союзник Росія, допомогли сирійському диктатору наблизитися до перемоги в громадянській війні.

Нагадаємо, Башар Асад був повалений внаслідок політичної кризи, яка переросла у війну. Режим Асада зіштовхнувся з численними протестами ще в 2011 році, що стало початком сирійської війни. Повстанці та протести, спочатку мирні, швидко переросли в збройний конфлікт, і країна розкололася на декілька ворожих таборів.

7 грудня 2024 року, після восьмиденного штурму столиці, Дамаск був захоплений силами Шаріату, що стали основною військовою силою після падіння Асада. Під тиском обставин Асад покинув країну та втік до Росії.

До слова, колишній сирійський диктатор Башар Асад, якому Росія надала притулок після повалення його режиму, нині веде закрите та розкішне життя в Москві. За даними західних ЗМІ, більшу частину часу він проводить за відеоіграми, вивченням російської мови та відновленням професійних навичок офтальмолога.

