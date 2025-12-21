Тиха розкіш у Москві: що відомо про життя Башара Асада після втечі із Сирії

Колишній диктатор Сирії живе у розкішних апартаментах, грає у відеоігри та повернувся до медицини

Колишній сирійський диктатор Башар Асад, якому Росія надала притулок після повалення його режиму, нині веде закрите та розкішне життя в Москві. За даними західних ЗМІ, більшу частину часу він проводить за відеоіграми, вивченням російської мови та відновленням професійних навичок офтальмолога. Як інформує «Главком», про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Після втечі з Сирії у грудні, коли ісламістське угруповання «Хайят Тахрир аш-Шам» здійснило стрімкий наступ і поклало край 24-річному правлінню Асада та десятиліттям влади його родини, експрезидент оселився в елітному районі Москва-Сіті. За інформацією джерел, родині Асадів належить близько 20 квартир у розкішному хмарочосі загальною вартістю понад 30 млн фунтів стерлінгів.

ЗМІ описують апартаменти як помпезні: кремові меблі з позолотою, кришталеві люстри, просторі зали та ванні кімнати, оздоблені каррарським мармуром. У пентхаусі є панорамні вікна з видом на Москву та велика ванна з підігрівом, звідки, за словами ріелторів, можна спостерігати святкові феєрверки 9 травня.

За даними, оприлюдненими зокрема The Guardian, Асад відновив заняття офтальмологією – спеціальністю, за якою навчався ще у 1990-х роках у Лондоні. Джерело, близьке до родини, стверджує, що медицина є його справжньою пристрастю, а фінансових потреб він не має.

«Він вивчає російську мову і знову вдосконалює знання з офтальмології. Гроші для нього не мають значення», – розповів знайомий родини журналістам.

Попри те, що Асаду дозволено вільно пересуватися Москвою та відвідувати заміську віллу, він живе під охороною приватної служби безпеки, оплаченої російською стороною, і майже не контактує із зовнішнім світом. За словами джерел, коло його спілкування обмежується кількома колишніми соратниками.

Водночас у Кремлі, як зазначають співрозмовники ЗМІ, ставлення до поваленого диктатора прохолодне. Президент РФ Володимир Путін нібито не схильний підтримувати лідерів, які втратили владу, і Асад більше не розглядається як політично значуща фігура.

Нині Асад проживає разом із дружиною Асмою, яка бореться з лейкемією, та трьома дітьми. Асма Асад, уродженка Лондона, ще до падіння режиму проходила лікування в Москві. Попри тяжкий стан, сім’я зберігає звичний для себе рівень розкоші.

Російська влада раніше спростовувала чутки про можливе отруєння Асада. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що колишній президент Сирії перебуває в Росії «з гуманітарних міркувань» і не має проблем із проживанням у столиці.

Тим часом сирійські джерела наголошують: розкішне життя родини Асадів у Москві різко контрастує з долею мільйонів сирійців, які постраждали від війни та репресій під час його правління.

Раніше Сирія відзначила першу річницю падіння режиму Башара Асада. Свято, що відбулося в Дамаску та інших великих містах, символізує історичний момент для країни, яка намагається відновитися після десятиліття війни та руйнівних конфліктів. Новий президент Сирії Ахмед аль-Шараа, який прийшов до влади після повалення Асада, виступив перед натовпом прихильників з обіцянкою побудувати нову, справедливу та сильну Сирію.

Також Росія відновила військові перельоти на авіабазу Хмеймім у Сирії після майже піврічної перерви. Це сталося на тлі спроб Москви та Дамаска відновити відносини після повалення режиму Башара Асада.