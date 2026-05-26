Кількість учасників чеської снарядної ініціативи для України скоротилася вдвічі – FT

З 2024 року Прага координувала постачання понад чотирьох мільйонів артилерійських снарядів для Києва

Кількість держав, які підтримують чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі після повернення Андрея Бабіша на посаду прем’єр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За словами президента Чехії Петера Павела, зараз ініціативу підтримують лише дев’ять країн, тоді як торік їх було 18. «Ініціатива і далі працює, однак проблема полягає в тому, що її фінансують лише близько дев’яти держав-членів», – сказав він.

Політик не уточнив, які саме країни вийшли з ініціативи. Водночас, за даними ЗМІ, серед учасників залишаються Німеччина та деякі країни Північної Європи. За словами співрозмовника газети, деякі держави почали сумніватися у доцільності фінансування програми, яка не має однозначної підтримки навіть серед політичного керівництва Чехії.

Президент Чехії зазначив, що через снарядну ініціативу Україна отримує до половини всіх великокаліберних боєприпасів, тому швидко замінити її іншими механізмами буде складно.

З 2024 року Прага координувала постачання понад чотирьох мільйонів артилерійських снарядів великого калібру для України. За словами Павела, подальша доля ініціативи може стати однією з тем обговорення на саміті НАТО в Анкарі, запланованому на липень.

Тим часом Бабіш заявив FT, що його уряд змушений зосереджуватися насамперед на внутрішніх потребах країни. За його словами, чеські домогосподарства потерпають від високих витрат на енергоресурси, тому державні кошти мають використовуватися передусім для підтримки власних громадян.

Під час передвиборчої кампанії минулого року Бабіш навіть погрожував повністю зупинити програму постачання боєприпасів. Він критикував її через нібито недостатню прозорість використання коштів та можливі вигоди для празької компанії Czechoslovak Group AS, яка є одним із ключових партнерів уряду Чехії у закупівлі та модернізації артилерійських снарядів.

Генеральний директор Czechoslovak Group AS Міхал Стрнад зазначив, що після приходу нового уряду реалізація ініціативи фактично зависла на кілька місяців через юридичні суперечки, які вимагали додаткового врегулювання.

Разом з тим він поки не береться прогнозувати, чи скоротяться цього року постачання боєприпасів для України. Стрнад сказав, що частина держав-донорів нині обирає альтернативні шляхи закупівлі, співпрацюючи безпосередньо з виробниками.

До слова, чеська ініціатива із забезпечення України великокаліберними боєприпасами, яка відіграла ключову роль у підтримці ЗСУ, наразі опинилася під загрозою через нестачу фінансування. Попри значні обсяги поставок, ресурси для подальшої реалізації проєкту обмежені.