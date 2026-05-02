Росія стала головним постачальником палива до Сирії після падіння режиму Асада

Росія у 2025 році поставила до Сирії 19 партій нафти обсягом 16,8 млн барелів

Незважаючи на те, що Москва надала притулок колишньому диктатору Башару Асаду, Росія фактично монополізувала постачання нафти до нової Сирії. Протягом 2026 року обсяги експорту російської нафти до країни зросли на 75%, перетворивши Кремль на ключового енергетичного гравця в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними систем відстеження суден LSEG, MarineTraffic та Shipnext, постачання нафти з РФ до Сирії у 2026 році досягли позначки у 60 000 тис. на добу. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив близько 46 тис. барелів.

Для транспортування використовуються танкери, які вже перебувають під жорсткими західними санкціями. Хоча для загального експорту РФ ці обсяги є мізерними, для зруйнованої війною сирійської економіки вони стали питанням виживання.

Сирія відчуває гострий енергетичний голод. При щоденній потребі у 120 тис. – 150 тис. барелів, власний видобуток країни катастрофічно впав:

Найбільше родовище аль-Омар дає лише 5 тис. барелів на добу.

Загальний видобуток становить близько 35 тис. барелів (удесятеро менше довоєнного рівня).

До повалення режиму Асада у 2024 році основним постачальником був Іран, проте після зміни влади Тегеран припинив відвантаження. Нова сирійська влада намагалася домовитися про постачання з Туреччиною, проте ці переговори закінчилися безрезультатно, що змусило Дамаск звернутися до Москви.

На думку аналітиків, для Кремля продаж нафти – це не бізнес, а інструмент збереження впливу. Постачаючи паливо, Росія гарантує недоторканність своїх двох військових баз на території Сирії та зберігає важелі тиску на новий уряд.

Водночас така співпраця несе великі ризики для Дамаска. Сирійський економіст Карам Шаара попереджає: тотальна залежність від підсанкційної російської нафти може призвести до того, що весь енергетичний сектор Сирії знову опиниться під ударом міжнародних обмежень.

Нагадаємо, падіння режиму Башара Асада та відновлення дипломатичних відносин між Україною і Сирією не зупинили незаконні поставки українського зерна російськими суднами.