Росія стала головним постачальником палива до Сирії після падіння режиму Асада

Максим Бурич
Максим Бурич
Росія стала головним постачальником палива до Сирії після падіння режиму Асада
Росія у 2025 році поставила до Сирії 19 партій нафти обсягом 16,8 млн барелів
фото: Reuters

До повалення режиму Асада у 2024 році основним постачальником був Іран

Незважаючи на те, що Москва надала притулок колишньому диктатору Башару Асаду, Росія фактично монополізувала постачання нафти до нової Сирії. Протягом 2026 року обсяги експорту російської нафти до країни зросли на 75%, перетворивши Кремль на ключового енергетичного гравця в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними систем відстеження суден LSEG, MarineTraffic та Shipnext, постачання нафти з РФ до Сирії у 2026 році досягли позначки у 60 000 тис. на добу. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив близько 46 тис. барелів.

Для транспортування використовуються танкери, які вже перебувають під жорсткими західними санкціями. Хоча для загального експорту РФ ці обсяги є мізерними, для зруйнованої війною сирійської економіки вони стали питанням виживання.

Сирія відчуває гострий енергетичний голод. При щоденній потребі у 120 тис. – 150 тис. барелів, власний видобуток країни катастрофічно впав:

  • Найбільше родовище аль-Омар дає лише 5 тис. барелів на добу.
  • Загальний видобуток становить близько 35 тис. барелів (удесятеро менше довоєнного рівня).

До повалення режиму Асада у 2024 році основним постачальником був Іран, проте після зміни влади Тегеран припинив відвантаження. Нова сирійська влада намагалася домовитися про постачання з Туреччиною, проте ці переговори закінчилися безрезультатно, що змусило Дамаск звернутися до Москви.

На думку аналітиків, для Кремля продаж нафти – це не бізнес, а інструмент збереження впливу. Постачаючи паливо, Росія гарантує недоторканність своїх двох військових баз на території Сирії та зберігає важелі тиску на новий уряд.

Водночас така співпраця несе великі ризики для Дамаска. Сирійський економіст Карам Шаара попереджає: тотальна залежність від підсанкційної російської нафти може призвести до того, що весь енергетичний сектор Сирії знову опиниться під ударом міжнародних обмежень.

Нагадаємо, падіння режиму Башара Асада та відновлення дипломатичних відносин між Україною і Сирією не зупинили незаконні поставки українського зерна російськими суднами.

Росія стала головним постачальником палива до Сирії після падіння режиму Асада
Росія стала головним постачальником палива до Сирії після падіння режиму Асада
Бюджет США на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI для України
Бюджет США на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI для України
Росія почала масовий розпродаж золотого резерву для порятунку бюджету – розвідка
Росія почала масовий розпродаж золотого резерву для порятунку бюджету – розвідка
Сполучені Штати запровадили санкції проти кубинського уряду
Сполучені Штати запровадили санкції проти кубинського уряду
Трамп оголосив про введення 25% мита на авто з ЄС
Трамп оголосив про введення 25% мита на авто з ЄС
Росія стала основним постачальником нафти до Сирії
Росія стала основним постачальником нафти до Сирії

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

