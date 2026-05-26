НАТО створить військову структуру для швидкого розгортання сил в Латвії та Естонії – Reuters

Ростислав Вонс
НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Наразі сили НАТО у всіх трьох країнах Балтії, а також у північній Польщі перебувають під командуванням єдиного багатонаціонального штабу в польському місті Щецин. Заплановані зміни підкреслюють стратегічну важливість Балтії, яка перебуває в центрі уваги з моменту вторгнення Росії в Україну.

Запропоновані зміни передбачають створення додаткового корпусного рівня командування, який має підвищити швидкість реагування та координацію сил у регіоні. За даними військового посадовця, призначення другого корпусу для цього регіону дозволить НАТО «швидко зосередити сили» та посилити оборону регіону. У воєнний час армійський корпус зазвичай включає кілька дивізій чисельністю від 40 до 60 тис. військових.

Джерела агентства стверджують, що Німеччина та Нідерланди, у координації з НАТО, начебто досягли угоди про призначення німецько-нідерландського корпусу, що базується в німецькому місті Мюнстер, для оборони Латвії та Естонії.

«Європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за власну безпеку на тлі різкої критики з боку президента США Дональда Трампа, який зовсім недавно звинуватив європейських членів НАТО в недостатній підтримці у війні з Іраном і оголосив про виведення Вашингтоном 5 тис. американських військовослужбовців з Німеччини», – йдеться в матеріалі агентства.

Нагадаємо, балтійські країни активізували інтерес до українського досвіду будівництва укриттів та цивільного захисту на тлі зростання кількості інцидентів із безпілотниками поблизу кордонів НАТО. Представники регіону вже проводять консультації з українськими виробниками та експертами.

