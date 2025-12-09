Головна Світ Політика
Сирія відзначає річницю повалення Асада

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сирія відзначає річницю повалення Асада
Мешканці відзначили річницю падіння Асада радісними святкуваннями, розмахуючи новим сирійським прапором
фото: Reuters

Асад покинув країну та втік до Росії

Сирія відзначила першу річницю падіння режиму Башара Асада. Свято, що відбулося в Дамаску та інших великих містах, символізує історичний момент для країни, яка намагається відновитися після десятиліття війни та руйнівних конфліктів. Новий президент Сирії Ахмед аль-Шараа, який прийшов до влади після повалення Асада, виступив перед натовпом прихильників з обіцянкою побудувати нову, справедливу та сильну Сирію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми створюємо нову Сирію, яка дивиться у майбутнє, залишаючи позаду темну главу нашої історії», – заявив Шараа.

Сирія відзначає річницю повалення Асада фото 1
фото: Reuters

Шараа пообіцяв побудувати країну, яка відповідає вимогам сьогодення та зберігає зв’язок з минулим. Він закликав до єдності та стабільності, попри виклики, з якими зіштовхується Сирія після десятилітньої громадянської війни.

Повалення режиму Асада

Башар Асад був повалений внаслідок політичної кризи, яка переросла у війну. Режим Асада зіштовхнувся з численними протестами ще в 2011 році, що стало початком сирійської війни. Повстанці та протести, спочатку мирні, швидко переросли в збройний конфлікт, і країна розкололася на декілька ворожих таборів.

7 грудня 2024 року, після восьмиденного штурму столиці, Дамаск був захоплений силами Шаріату, що стали основною військовою силою після падіння Асада. Під тиском обставин Асад покинув країну та втік до Росії.

Нинішня ситуація та відновлення країни

Після падіння режиму Асада, Сирія намагається відновити своє економічне та політичне життя. Новий лідер Ахмед аль-Шараа почав змінювати зовнішні зв’язки країни, зокрема, налагодивши відносини з США, Туреччиною та країнами Перської затоки. Водночас, зміни не обійшлися без труднощів. Спалахи міжконфесійного насильства, особливо в районах, де зберігається опір урядовій владі, привели до нових переміщень людей та невдоволення серед меншин.

В Алеппо, одному з найбільших міст, яке впало під владу Шаріату, мешканці відзначили річницю падіння Асада радісними святкуваннями, розмахуючи новим сирійським прапором. Однак, на півдні країни деякі меншини, зокрема друзи, продовжують вимагати автономії через насильство, яке мало місце в липні цього року.

Сирія відзначає річницю повалення Асада фото 2
фото: Reuters

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів історичну зустріч у Білому домі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Однак увагу громадськості привернув незвичний інцидент: Трамп обприскав сирійського лідера та його делегацію парфумами.

