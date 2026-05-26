Головна Світ Політика
search button user button menu button

США радикально скоротять військовий внесок у НАТО: деталі від Spiegel

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США радикально скоротять військовий внесок у НАТО: деталі від Spiegel
Вашингтон планує представити нову систему розподілу навантаження на саміті НАТО в Анкарі в липні
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Американська сторона закликала союзників якнайшвидше закривати майбутні прогалини власними силами

Сполучені Штати мають намір суттєво зменшити свої військові внески у діяльність НАТО, зокрема скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Згідно з цією інформацією, у межах планування збройних сил альянсу Вашингтон має намір надалі значно скоротити кількість ключових військових ресурсів, що надаються НАТО, зокрема американських винищувачів, військових кораблів, безпілотників та літаків-заправників. США наполягають на перерозподілі військового тягаря в рамках Альянсу. За попередньою системою розподілу США забезпечували близько половини військових потужностей.

Минулої п’ятниці радник Гегсета Александр Велез-Грін вперше представив політичним директорам країн-членів НАТО цифри, які точно окреслюють, як саме США це уявляють. За даними видання, пропозиції США щодо майбутнього планування сил виявилися більш радикальними, ніж очікували європейці.

Перед зустріччю європейські дипломати припускали, що зміни полягатимуть у незначних коригуваннях з часом. Однак, за інформацією Spiegel, США, наприклад, мають намір надати НАТО значно менше стратегічних бомбардувальників. Також йдеться про скорочення американського внеску у вигляді винищувачів на третину.

Водночас США чітко дали зрозуміти, що в рамках НАТО вони хочуть зберегти ядерне стримування в Європі. Натомість європейці мають здебільшого взяти на себе конвенційну оборону континенту. Відповідно, військово-морські сили США мають надавати НАТО менше есмінців.

Крім того, США взагалі більше не хочуть надавати підводні човни на потреби Альянсу. Європейці також мають самостійно забезпечувати безпілотники для розвідки.

За словами Велеза-Гріна, союзників закликають якомога швидше заповнити прогалини, що виникають. Водночас США готові тісно співпрацювати з усіма партнерами по НАТО, які зараз діятимуть швидко.

Як зазначив радник Гегсета, з погляду США запланований крок є логічним. Зменшення американських можливостей є реалістичним і відповідальним, адже багато європейців інвестують більше в оборону і можуть зробити більше, вказав він.

США очікують від європейців конкретних кроків до початку червня на так званій конференції з питань формування сил. Зазначається, що Вашингтон хотів би представити новий розподіл тягаря на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Тим часом речниця генерального секретаря Марка Рютте заявила Spiegel, що в минулому у плануванні збройних сил НАТО існувала «надмірна залежність» від США. Але тепер, за її словами, Європа та Канада інвестують більше в оборону, тому можна «перекласти тягар відповідальності».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте має план, як не допустити, щоб американський президент Дональд Трамп відвернувся від Альянсу. Зокрема, він хоче зосередити увагу на угодах в оборонній промисловості, щоб закрити значний дефіцит виробництва в Європі та зберегти США, як союзника.

До слова, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію, за якою країни НАТО мали б щороку виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

Читайте також:

Теги: НАТО США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп опинився без сильного ходу
Трамп у пастці Ірану. Чому Тегеран тягне час
Вчора, 09:41
Іранський безпілотни в Національному аерокосмічному парку в Тегерані
Іран відновлює військовий потенціал значно швидше, ніж очікували в США
21 травня, 22:52
Вашингтон вважає, що часткове скасування обмежень та відновлення експорту допоможе послабити економічну залежність Мінська від Кремля
США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg
20 травня, 12:48
Проблеми у Трампа. І це не Іран
Проблеми у Трампа. І це не Іран
19 травня, 11:11
Трамп: Ми не проводитимемо запланований на завтра напад на Іран
Трамп: США хотіли завтра вдарити по Ірану, але нас відмовили
18 травня, 22:58
Умєров мав зустріч з Віткоффом та Кушнером
Зустріч Умєрова з представниками президента США: з'явилися перші деталі
8 травня, 16:02
Іранська влада підкреслила, що будь-яка неповна або неправдива інформація дає право іранським силам вживати «заходів у відповідь»
CNN: Іран запроваджує нові правила для проходження через Ормузьку протоку
8 травня, 11:33
Будівельний майданчик нової бальної зали Білого дому минулого місяця
Трамп закликав прискорити будівництво бальної зали після замаху на вечері кореспондентів
27 квiтня, 05:38
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа
26 квiтня, 23:59

Політика

США радикально скоротять військовий внесок у НАТО: деталі від Spiegel
США радикально скоротять військовий внесок у НАТО: деталі від Spiegel
Кількість учасників чеської снарядної ініціативи для України скоротилася вдвічі – FT
Кількість учасників чеської снарядної ініціативи для України скоротилася вдвічі – FT
Німеччина викликала російського посла через атаки на Київ та погрози дипломатам
Німеччина викликала російського посла через атаки на Київ та погрози дипломатам
Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 
Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 
Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату
Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату
США дозволили Польщі виробляти ракети для Patriot
США дозволили Польщі виробляти ракети для Patriot

Новини

Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Сьогодні, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Сьогодні, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Сьогодні, 19:18
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Сьогодні, 18:54
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 18:06
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
Сьогодні, 17:37

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua