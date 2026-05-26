США радикально скоротять військовий внесок у НАТО: деталі від Spiegel

Вашингтон планує представити нову систему розподілу навантаження на саміті НАТО в Анкарі в липні

Американська сторона закликала союзників якнайшвидше закривати майбутні прогалини власними силами

Сполучені Штати мають намір суттєво зменшити свої військові внески у діяльність НАТО, зокрема скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Згідно з цією інформацією, у межах планування збройних сил альянсу Вашингтон має намір надалі значно скоротити кількість ключових військових ресурсів, що надаються НАТО, зокрема американських винищувачів, військових кораблів, безпілотників та літаків-заправників. США наполягають на перерозподілі військового тягаря в рамках Альянсу. За попередньою системою розподілу США забезпечували близько половини військових потужностей.

Минулої п’ятниці радник Гегсета Александр Велез-Грін вперше представив політичним директорам країн-членів НАТО цифри, які точно окреслюють, як саме США це уявляють. За даними видання, пропозиції США щодо майбутнього планування сил виявилися більш радикальними, ніж очікували європейці.

Перед зустріччю європейські дипломати припускали, що зміни полягатимуть у незначних коригуваннях з часом. Однак, за інформацією Spiegel, США, наприклад, мають намір надати НАТО значно менше стратегічних бомбардувальників. Також йдеться про скорочення американського внеску у вигляді винищувачів на третину.

Водночас США чітко дали зрозуміти, що в рамках НАТО вони хочуть зберегти ядерне стримування в Європі. Натомість європейці мають здебільшого взяти на себе конвенційну оборону континенту. Відповідно, військово-морські сили США мають надавати НАТО менше есмінців.

Крім того, США взагалі більше не хочуть надавати підводні човни на потреби Альянсу. Європейці також мають самостійно забезпечувати безпілотники для розвідки.

За словами Велеза-Гріна, союзників закликають якомога швидше заповнити прогалини, що виникають. Водночас США готові тісно співпрацювати з усіма партнерами по НАТО, які зараз діятимуть швидко.

Як зазначив радник Гегсета, з погляду США запланований крок є логічним. Зменшення американських можливостей є реалістичним і відповідальним, адже багато європейців інвестують більше в оборону і можуть зробити більше, вказав він.

США очікують від європейців конкретних кроків до початку червня на так званій конференції з питань формування сил. Зазначається, що Вашингтон хотів би представити новий розподіл тягаря на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Тим часом речниця генерального секретаря Марка Рютте заявила Spiegel, що в минулому у плануванні збройних сил НАТО існувала «надмірна залежність» від США. Але тепер, за її словами, Європа та Канада інвестують більше в оборону, тому можна «перекласти тягар відповідальності».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте має план, як не допустити, щоб американський президент Дональд Трамп відвернувся від Альянсу. Зокрема, він хоче зосередити увагу на угодах в оборонній промисловості, щоб закрити значний дефіцит виробництва в Європі та зберегти США, як союзника.

До слова, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію, за якою країни НАТО мали б щороку виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.