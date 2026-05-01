Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія стала основним постачальником нафти до Сирії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Партнерство Сирії з Росією ризикує погіршити зв’язки країни з Євросоюзом та США
фото: Reuters

До 2025 року головним постачальником сирої нафти до Дамаска був Тегеран

Російська Федерація стала основним постачальником нафти до Сирії. Цьогоріч країна закупила на 75% більше російських нафтових продуктів, ніж у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначають журналісти, у 2026 році постачання нафти з Росії в Сирію зросли до 60 тис. барелів на день. 21 судно, якими транспортують нафту, перебуває під санкціями Заходу. Вони курсують під прапорами Панами, Мадагаскару, Оману, Росії та інших країн.

Reuters пише, що Москва стала головним постачальником нафти до Дамаска після падіння режиму Асада в грудні 2024 року. До 2025 року основним постачальником сирої нафти в Сирію був Іран. Водночас Росія лише періодично експортувала туди дизельне пальне.

Агентство наголошує, що партнерство з Росією ризикує погіршити зв’язки Сирії з Європейським Союзом та США, які у 2025 році скасували санкції проти Дамаска. «Якщо Сполучені Штати не зможуть досягти угоди з Росією щодо війни в Україні, не буде сюрпризом, якщо вони одразу ж накажуть Сирії припинити купівлю російської нафти», – наголосив сирійський економіст Караа Шаар.

«Сирійська нафтова компанія» заявила, що країна намагається знайти нових постачальників та прагне укласти нафтову угоду з Туреччиною. Проте поки що, за їхніми словами, це не відзначилося успіхом.

Нагадаємо, Іран може бути змушений скоротити видобуток нафти вже найближчими тижнями через морську блокаду з боку США. Такий прогноз озвучують аналітики нафтового ринку.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

До слова, від початку року Російська Федерація втратила щонайменше $7 млрд через удари України по нафтовій інфраструктурі. Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, за підсумками квітня «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

Читайте також:

Теги: нафта Сирія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua