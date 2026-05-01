Росія стала основним постачальником нафти до Сирії

До 2025 року головним постачальником сирої нафти до Дамаска був Тегеран

Російська Федерація стала основним постачальником нафти до Сирії. Цьогоріч країна закупила на 75% більше російських нафтових продуктів, ніж у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначають журналісти, у 2026 році постачання нафти з Росії в Сирію зросли до 60 тис. барелів на день. 21 судно, якими транспортують нафту, перебуває під санкціями Заходу. Вони курсують під прапорами Панами, Мадагаскару, Оману, Росії та інших країн.

Reuters пише, що Москва стала головним постачальником нафти до Дамаска після падіння режиму Асада в грудні 2024 року. До 2025 року основним постачальником сирої нафти в Сирію був Іран. Водночас Росія лише періодично експортувала туди дизельне пальне.

Агентство наголошує, що партнерство з Росією ризикує погіршити зв’язки Сирії з Європейським Союзом та США, які у 2025 році скасували санкції проти Дамаска. «Якщо Сполучені Штати не зможуть досягти угоди з Росією щодо війни в Україні, не буде сюрпризом, якщо вони одразу ж накажуть Сирії припинити купівлю російської нафти», – наголосив сирійський економіст Караа Шаар.

«Сирійська нафтова компанія» заявила, що країна намагається знайти нових постачальників та прагне укласти нафтову угоду з Туреччиною. Проте поки що, за їхніми словами, це не відзначилося успіхом.

Нагадаємо, Іран може бути змушений скоротити видобуток нафти вже найближчими тижнями через морську блокаду з боку США. Такий прогноз озвучують аналітики нафтового ринку.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

До слова, від початку року Російська Федерація втратила щонайменше $7 млрд через удари України по нафтовій інфраструктурі. Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, за підсумками квітня «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.