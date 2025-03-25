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Скандальна переписка щодо ударів США по Ємену: реакція політиків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Скандальна переписка щодо ударів США по Ємену: реакція політиків
Сенатор Джек Рід назвав ситуацію «кричущим провалом оперативної безпеки та здорового глузду»
фото з відкритих джерел

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив передачу будь-яких військових планів

Обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену в звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News та CBS News.

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив передачу будь-яких військових планів і різко розкритикував журналіста, який оприлюднив інформацію, назвавши його «брехливим» та «дискредитованим».

Сенатор Джек Рід, провідний демократ у Комітеті з питань збройних сил, назвав ситуацію «кричущим провалом оперативної безпеки та здорового глузду». Він наголосив, що військові операції повинні координуватися лише через захищені канали, адже від цього залежить безпека американських військових. Рід заявив, що вимагатиме від адміністрації негайних пояснень.

Натомість спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон намагався знизити рівень занепокоєння, припустивши, що інцидент стався випадково. Він зазначив, що адміністрація планує розслідувати ситуацію, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому.

Коли кореспондент ABC News Джей О’Брайен запитав, чи це не безвідповідально, Джонсон ухилився від прямої оцінки, заявивши, що адміністрація визнала помилку і посилить контроль за комунікаціями. Він також висловив думку, що радник з національної безпеки Майк Волц та міністр оборони Піт Гегсет не повинні нести дисциплінарну відповідальність.

Тим часом лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав до повного розслідування, чому військові операції координувалися через Signal, а не через захищені канали, що фінансуються платниками податків.

«Це одне з найгучніших порушень військової розвідки за останній час. Через таку недбалість гинуть люди. Саме так наші вороги можуть скористатися нашою слабкістю, ставлячи національну безпеку під загрозу», – заявив Шумер під час виступу в Сенаті.

Дискусія навколо цього інциденту триває, і демократи наполягають на детальному розслідуванні, тоді як республіканці намагаються згладити ситуацію.

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах. Як передає «Главком», про це Голдберг написав у матеріалі, опублікованому на сайті видання.

«Незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня світ дізнався, що Сполучені Штати бомбардують об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я це знав, полягає в тому, що Піт Гегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про пакети зброї, цілі та час», – написав він.

Теги: Ємен США Майк Джонсон Піт Гегсет безпека військові

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