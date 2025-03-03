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Зеленський заявив, що знає причину скандалу в Овальному кабінеті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський заявив, що знає причину скандалу в Овальному кабінеті
У Вашингтоні під час зустріч між президентами України та США виник конфлікт
фото: Reuters

Президент України: «Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє природу сварки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Глава України вважає, що «ця ситуація мине». Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву українського лідера.

«Я не хочу обговорювати, що відбулося. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація пройде, попереду більш важливі речі, і якщо ми всі будемо далі конструктивними, то, я думаю, на нас чекає позитивний результат», – каже він.

Як зазначив президент, він розуміє природу цього інциденту. Президент підкреслив, що хоче від союзників, зокрема американських, конструктивного діалогу і щоб ті пам'ятали, хто є агресором.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський же після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» опублікував повне відео розмови президента з журналістом.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

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Теги: Вашингтон скандал президент Володимир Зеленський США

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