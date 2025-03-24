Команда Трампа випадково додала журналіста до секретного чату, де обговорювали удари по Ємену

Серед учасників нібито був Джей Ді Венс, Марко Рубіо, директор нацрозвідки Габбард, міністр фінансів Бессент, радник з нацбезпеки Волц та інші високопосадовці

Журналіст отримав запит на підключення до Signal від користувача Майкла Волца, радника з нацбезпеки США

Головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах. Як передає «Главком», про це Голдберг написав у матеріалі, опублікованому на сайті видання.

«Незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня світ дізнався, що Сполучені Штати бомбардують об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я це знав, полягає в тому, що Піт Гегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про пакети зброї, цілі та час», – написав він.

За словами Голдберга, 11 березня, він отримав запит на підключення до Signal від користувача Майкла Волца, радника з нацбезпеки США.

Головред видання припустив, що це несправжній акаунт: «Я прийняв запит на підключення, сподіваючись, що це справжній радник з національної безпеки і що він хоче поговорити про Україну, чи Іран, чи про якусь іншу важливу тему. Через два дні – у четвер – о 16:28 я отримав сповіщення про те, що мене мають додати до групи чату Signal. Її назвали «Мала група ПК хуситів».

Голдберг розповів, що у повідомленні до групи Майкл Волц заявив, що цей чат створений «для координації щодо хуситів, особливо протягом наступних 72 годин» . Він також повідомив про проведення певного засідання на рівні заступників/начальника апарату відомства.

скриншот: Brian Krassenstein

скриншот: Brian Krassenstein

скриншот: Brian Krassenstein

Головред The Atlantic зазначив, що серед учасників були віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор нацрозвідки Тулсі Габбард, міністр фінансів Скотт Бессент, радник з нацбезпеки Майкл Волц і інші високопосадовці адміністрації Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

На сторінці Білого дому у Х написали: «Президент Трамп вживає заходів проти хуситів, щоб захистити судноплавні активи США та запобігти терористичним загрозам. Надто довго економічні та національні загрози Америки зазнавали нападів з боку хуситів».

Як повідомляє The New York Times, повітряні та морські атаки США були націлені на радари, системи ППО, ракетні та безпілотні комплекси. Основна мета – забезпечення безпеки міжнародного судноплавства в Червоному морі, яке хусити місяцями блокували своїми нападами.