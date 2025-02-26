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Меланія Трамп уперше за місяць з'явилася на публіці (фото, відео)

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Меланія Трамп зробила першу появу на публіці з моменту інавгурації Трампа
фото: facebook.com/flotus

Перша леді займається зйомками авторського фільму та справами «для задоволення»

Перша леді США уперше за місяць з'явилася на публіці. Меланія Трамп разом із американським лідером відвідали урочистий Губернаторський бал у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку першої леді.

На оприлюднених знімках видно, що Меланія постала перед гостями заходу у вишуканому образі від Dolce & Gabbana. Для події вона обрала чорний оксамитовий смокінг  від італійського бренду, доповнивши образ сорочкою від Ralph Lauren.

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На весь екран
Меланія Трамп відвідала урочистий захід у Білому домі
фото: facebook.com/flotus

Причиною відсутності Меланії Трамп у полі зору громадськості можуть бути її власні проєкти, які приносять їй задоволення. Такі подробиці наводить американське видання People із посиланням на власних інсайдерів. Журнал, посилаючись на джерела, пише, що «вона ніколи не буде традиційною першою леді, бо це не в її стилі».

Натомість 54-річна Меланія зосереджена на ініціативах, які цікаві особисто їй. Відомо, що після успішного видання її авторських мемуарів, вона взялася за документальний фільм про її буденність та щоденні виклики. Зйомки новаторської кінострічки проводять і у Білому домі, і у курортній віллі на острові Палм-Біч, яка належить Трампу. Саме там, за даними People, вона проводить увесь свій час.

Як зазначала Меланія в інтерв'ю телеканалу Fox News, кінострічка буде присвячена її життю та висвітленню обов'язків, які постають перед нею у якості першої леді Америки. 

«Люди насправді не знають, як проходять мої будні – і вони це побачать. І процес переїзду до Білого дому, і перевезення речей, і розгортання офісу першої леді. Про те, як створити з Білого дому свій власний дім. Цього разу усе було інакше», – каже Меланія Трамп.

Також Меланія продовжує роботу над власною ініціативою під назвою «Be Best для допомоги дітям у боротьбі з онлайн-булінгом та епідемією опіоїдів. За часів першої каденції цей проєкт не отримав належної підтримки. 

Раніше «Главком» розповідав, що подружжя Білого дому святкує порцелянове весілля. Меланія Кнавс і Дональд Трамп одружилися 22 січня 2005 року. 

Відомо, що Меланія Трамп народилася 1970 року у Словенії, а з Дональдом познайомилась, коли у 1990-х роках переїхала до Нью-Йорка і працювала моделлю для журналу Allure. Знайомство відбулося на модній вечірці у 1998 році, а вже через рік стало відомо про їхні стосунки. У 2000 році пара ненадовго розійшлася, та вже у квітні 2004 року Меланія і Дональд Трамп заручилися, а у січні наступного року вони одружилися

Розкішна церемонія весілля відбулася у місті Палм-Біч, штат Флорида. Після весілля Меланія офіційно взяла прізвище чоловіка Трамп, до шлюбу вона носила прізвище Кнавс.

У березні 2006 року Меланія Трамп народила сина. Беррон Вільям – єдина дитина першої леді США та п’ята для Дональда Трампа. 

Після перемоги Дональда Трампа на виборах та інавгурації, яка відбулася 20 січня, Меланія Трамп вдруге стала першою леді США.

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Теги: США Дональд Трамп Меланія Трамп Вашингтон перша леді відео

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