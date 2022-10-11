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Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ

Надія Клочко
glavcom.ua
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
Путін провів переговори з президентом ОАЕ
фото: російські ЗМІ

До Росії з візитом прибув президент Об’єднаних Арабських Еміратів

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Користувачі соцмереж відзначили дещо дивну поведінку Путіна під час розмови.

Під час зустрічі, яка відбулася у російському Санкт-Петербурзі, Путін подякував президенту ОАЕ за посередницькі зусилля у вирішенні гуманітарних питань.

«Я знаю про ваше занепокоєння розвитком ситуації та про ваше прагнення зробити внесок у врегулювання всіх спірних питань, зокрема кризи в Україні. Це є суттєвим фактором, який дає можливість використовувати ваш вплив для того, щоб рухатися у напрямку врегулювання ситуації», – сказав Путін.

Російський диктатор також запевнив президент ОАЕ, що РФ не намагається «створювати комусь проблеми». Путін наголосив, що дії Росії спрямовані на «створення стабільності на світових енергетичних ринках».

«Для того, щоб і споживачі енергоресурсів і ті, хто займається видобутком, постачальники на світові ринки, почували себе спокійно, стабільно та впевнено. Щоб пропозиція та споживання були збалансованими. Тому ми завжди і реагуємо на потреби ринку, намагаємося зробити це адекватно подіям, що відбуваються», – зазначив він.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що Путін на зустрічі з президентом ОАЕ поводився дещо знервовано – міцно тримався за стілець, викручував ноги, кусав губи, тягав краватку та часто тер очі.

Зазначимо, що президент ОАЕ прийшов на зустріч до Путіна у кросівках та шкарпетках Nike. 

Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ фото 1

Додамо, раніше президент РФ Володимир Путін дивно поводився під час зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим. 

Також раніше російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді, що в Узбекистані. Там тривав саміт Шанхайської організації співробітництва. Сама розмова між президентами тривала за зачиненими дверима. Однак, коли почався брифінг, Путін у вітальному слові назвав Ердогана прем’єр-міністром.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив думку, що президент України Володимир Зеленський може в будь-який момент передумати і почати вести переговори із Росією. Також російський міністр заявив про готовність Москви розглянути можливість зустрічі президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна з його американським колегою Джо Байденом.

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Теги: ОАЕ путін росія

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