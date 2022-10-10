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Путін боїться перевороту. ЗМІ розповіли подробиці про арешти військових у Москві

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін боїться перевороту. ЗМІ розповіли подробиці про арешти військових у Москві
За даними ЗМІ, охорона Путіна почала проводити арешти військовослужбовців
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, всі військові підрозділи у Москві приведені в повну боєготовність

Російський диктатор Володимир Путін розмістив у Москві Окрему дивізію оперативного призначення (ОДОП) на тлі побоювань держперевороту. Про це повідомляє The Mirror із посиланням на джерела в українській розвідці.

За даними видання, підрозділ ОДОП посилив охорону російської столиці, і всі військові підрозділи приведені в повну боєготовність.

Охорона Путіна чисельністю 18 тис. осіб почала проводити арешти підозрілих військовослужбовців і встановлювати блокпости на в'їзді в Москву. Цей підрозділ очолює генерал-майор Микола Кузнєцов.

Посилення охорони у Москві та затримання почалися після того, як Путін звинуватив спецслужби України в «теракті» на Кримському мосту.

Видання зазначає, що Україна не взяла на себе відповідальність за підрив Кримського мосту. Водночас є думка, що вибухи на мосту сталися внаслідок внутрішнього конфлікту в російському керівництві.

Війська ОДОП — підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який займається питаннями охорони правопорядку в Москві й області, а також питаннями, пов'язаними з боротьбою з тероризмом і екстремізмом. У воєнний час ОДОПу доручено охорону важливих держоб'єктів.

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових. Повідомлялося про численні арешти, затримання та блокування військових.

Учора, 9 жовтня, президент держави-агресорки Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. 

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Теги: путінський режим путін Москва росія

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