Путін боїться перевороту. ЗМІ розповіли подробиці про арешти військових у Москві

За даними ЗМІ, всі військові підрозділи у Москві приведені в повну боєготовність

Російський диктатор Володимир Путін розмістив у Москві Окрему дивізію оперативного призначення (ОДОП) на тлі побоювань держперевороту. Про це повідомляє The Mirror із посиланням на джерела в українській розвідці.

За даними видання, підрозділ ОДОП посилив охорону російської столиці, і всі військові підрозділи приведені в повну боєготовність.

Охорона Путіна чисельністю 18 тис. осіб почала проводити арешти підозрілих військовослужбовців і встановлювати блокпости на в'їзді в Москву. Цей підрозділ очолює генерал-майор Микола Кузнєцов.

Посилення охорони у Москві та затримання почалися після того, як Путін звинуватив спецслужби України в «теракті» на Кримському мосту.

Видання зазначає, що Україна не взяла на себе відповідальність за підрив Кримського мосту. Водночас є думка, що вибухи на мосту сталися внаслідок внутрішнього конфлікту в російському керівництві.

Війська ОДОП — підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який займається питаннями охорони правопорядку в Москві й області, а також питаннями, пов'язаними з боротьбою з тероризмом і екстремізмом. У воєнний час ОДОПу доручено охорону важливих держоб'єктів.

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових. Повідомлялося про численні арешти, затримання та блокування військових.

Учора, 9 жовтня, президент держави-агресорки Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.