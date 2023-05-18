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Зеленський провів зустріч із спецпредставником Китаю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів зустріч із спецпредставником Китаю
bloomberg.com

Лі Хуеєй сказав, що Китай допоможе Україні «у межах своїх можливостей»

Учора, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Про це повідомляє Bloomberg.

«Від кризи немає панацеї», – заявив Лі Хуеєй президенту України, згідно з повідомленням, опублікованим міністерством закордонних справ Китаю.

За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.

Хуеєй також сказав, що Китай допоможе Україні «у межах своїх можливостей». У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський. До того ж, українська сторона не підтвердила їхньої зустрічі.

Раніше Україна підтвердила, що спецпредставник Китаю зустрічався з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Києві у вівторок і середу, де обговорював двосторонню співпрацю та шляхи припинення агресії Росії в Україні. Кулеба заявив, що Україна не прийме пропозиції, які включають втрату території або заморожений конфлікт, повідомляє українське міністерство веб-сайт. Цей коментар виявився прямою відсіччю позиційного документа Китаю щодо припинення війни, опублікованого на початку цього року, в якому пропонувалося припинення вогню, яке заморозило б російські війська на території України.

Нагадаємо, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей додав зупинку у Брюсселі до свого європейського турне щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Також повідомлялося, що Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України.

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Теги: президент Україна Володимир Зеленський Китай

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