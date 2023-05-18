Зеленський провів зустріч із спецпредставником Китаю

Лі Хуеєй сказав, що Китай допоможе Україні «у межах своїх можливостей»

Учора, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Від кризи немає панацеї», – заявив Лі Хуеєй президенту України, згідно з повідомленням, опублікованим міністерством закордонних справ Китаю.

За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.

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Хуеєй також сказав, що Китай допоможе Україні «у межах своїх можливостей». У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський. До того ж, українська сторона не підтвердила їхньої зустрічі.

Раніше Україна підтвердила, що спецпредставник Китаю зустрічався з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Києві у вівторок і середу, де обговорював двосторонню співпрацю та шляхи припинення агресії Росії в Україні. Кулеба заявив, що Україна не прийме пропозиції, які включають втрату території або заморожений конфлікт, повідомляє українське міністерство веб-сайт. Цей коментар виявився прямою відсіччю позиційного документа Китаю щодо припинення війни, опублікованого на початку цього року, в якому пропонувалося припинення вогню, яке заморозило б російські війська на території України.

Нагадаємо, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей додав зупинку у Брюсселі до свого європейського турне щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Також повідомлялося, що Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України.