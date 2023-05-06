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Китай інвестує в зелену енергетику Африки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Китай інвестує в зелену енергетику Африки
Вітрові турбіни на електростанції на північний схід від Кейптауна, Південна Африка
фото: AP

Південна Африка переживає енергетичну кризу через застарілі вугільні електростанції та перенапружену мережу

Пекін зосередився на зеленій енергетиці після того, як його розкритикували за його попередні проекти в Африці. Екологи звинуватили китайські компанії в забрудненні навколишнього середовища та завданні шкоди середовищам існування дикої природи своїми видобувними роботами та інфраструктурними проектами, повідомляє Голос Америки.

У той час як деякі аналітики хвалили Сі за його обіцянку до 2021 року не будувати більше вугільних станцій за кордоном, Сі все ще наполегливо працює над забезпеченням надходження нафти та вугілля в сам Китай, щоб переконатися, що друга за величиною економіка світу в енергетичній безпеці.

«Хоча Китай, з одного боку, має найбільшу в світі сонячну потужність і виробництво сонячної енергії, і він встановлює більше відновлюваних джерел енергії, ніж будь-яка інша країна в світі, він також встановлює більше традиційних невідновлюваних джерел енергії, ніж будь-де у світі», – кажуть аналітики.

Китай інвестує в розвідку і видобуток нафти і газу в Африці. Згідно з повідомленнями, більше 25% нафти та газу, імпортованих Китаєм, надходять із цього континенту, що робить Африку другим за величиною регіональним джерелом після Близького Сходу.

Вітряна електростанція в Намібії та плавуча сонячна електростанція на величезній дамбі Каріба в Зімбабве є одними з нових проектів екологічної енергетики, у які китайські компанії планують інвестувати цього року після того, як Пекін пообіцяв допомогти африканським країнам вирішити їхні енергетичні проблеми за допомогою відновлюваних джерел, а не викопного палива.

Країни Африки найменше сприяють глобальному потеплінню, і лише близько половини населення континенту має доступ до електроенергії. Багато країн також мають величезний дефіцит електроенергії.

Південна Африка, наприклад, переживає енергетичну кризу через застарілі вугільні електростанції та перенапружену мережу, і вона відчуває щоденні постійні відключення електроенергії, які завдають шкоди економіці.

Аналітики відзначають, що багато останніх проектів зеленої енергетики, про які Китай оголосив в Африці, є відносно невеликими інвестиціями порівняно з великими інфраструктурними ініціативами «Один пояс, один шлях» (BRI) минулого, такими як порти та залізниці.

Теги: населення Африка Китай вугілля економіка

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