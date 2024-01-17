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Кулеба розповів, коли Конгрес США ухвалить допомогу для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба розповів, коли Конгрес США ухвалить допомогу для України
За словами глави МЗС, кінець січня є крайнім терміном для схвалення рішення щодо допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Як зазначив Кулеба, в затягуванні рішення Конгресу США щодо фінансової допомоги Україні винна ситуація на кордоні

Конгрес США схвалить фінансову допомогу для України вже в кінці січня. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час виступу у Давосі.

«Тут питання не йде, чи давати, чи не давати допомогу Україні. Зараз дискусія йде стосовно кордонів (американських – «Главком»). Але вже кінець січня, йде війна, треба приймати рішення», – заявив Кулеба.

За словами глави МЗС, кінець січня є крайнім терміном для схвалення рішення.

«Кінець січня (крайній термін для рішення – «Главком»). Це нам кажуть американські партнери. Вони всі оптимістично ставляться до результату. Вони кажуть, що (в затягуванні рішення – «Главком») винна ситуація на кордоні», – сказав міністр.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для проведення переговорів щодо надання допомоги Україні.

Раніше президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше. 

Нагадаємо, республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть ухвалювати якихось кардинальних рішень, що стосуються допомоги Україні.

Як повідомлялося, Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні.

До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки»

Теги: США Дмитро Кулеба фінансування МЗС

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