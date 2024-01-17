Кулеба розповів, коли Конгрес США ухвалить допомогу для України

За словами глави МЗС, кінець січня є крайнім терміном для схвалення рішення щодо допомоги Україні

Як зазначив Кулеба, в затягуванні рішення Конгресу США щодо фінансової допомоги Україні винна ситуація на кордоні

Конгрес США схвалить фінансову допомогу для України вже в кінці січня. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час виступу у Давосі.

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«Тут питання не йде, чи давати, чи не давати допомогу Україні. Зараз дискусія йде стосовно кордонів (американських – «Главком»). Але вже кінець січня, йде війна, треба приймати рішення», – заявив Кулеба.

За словами глави МЗС, кінець січня є крайнім терміном для схвалення рішення.

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«Кінець січня (крайній термін для рішення – «Главком»). Це нам кажуть американські партнери. Вони всі оптимістично ставляться до результату. Вони кажуть, що (в затягуванні рішення – «Главком») винна ситуація на кордоні», – сказав міністр.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для проведення переговорів щодо надання допомоги Україні.

Раніше президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше.

Нагадаємо, республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть ухвалювати якихось кардинальних рішень, що стосуються допомоги Україні.

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Як повідомлялося, Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні.

До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки».