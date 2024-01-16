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Пентагон назвав дату наступного «Рамштайну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон назвав дату наступного «Рамштайну»
Глава Міноборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову із міністром оборони України Рустемом Умеровим
фото з відкритих джерел

Чергове засідання Контактної групи з оборони України відбудеться у віртуальному форматі

Нова зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн») відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 23 січня. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Глава Міноборони США Ллойд Остін сьогодні поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України.

У Пентагоні зазначили, що чергове засідання відбудеться у віртуальному форматі.

«Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт», – додали в Міноборони США.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн»

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн».

Крім того, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. 

Теги: США Міноборони

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