Пентагон назвав дату наступного «Рамштайну»

Чергове засідання Контактної групи з оборони України відбудеться у віртуальному форматі

Нова зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн») відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 23 січня. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Глава Міноборони США Ллойд Остін сьогодні поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України.

У Пентагоні зазначили, що чергове засідання відбудеться у віртуальному форматі.

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«Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт», – додали в Міноборони США.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн»

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн».

Крім того, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція.