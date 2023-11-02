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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $425 млн

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США готують новий пакет військової допомоги Україні на $425 млн
США готують пакет військової допомоги Україні, він перебуває на стадії доопрацювання і може змінитися
фото: AP

До пакету допомоги увійдуть боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників

Адміністрація президента США планує оголосити в п'ятницю про пакет військової допомоги Україні, до якого ввійдуть ракети і боєприпаси для протидії безпілотникам. Про це повідомляє Reuters.

Вартість пакету допомоги становитиме $425 млн. Він включатиме боєприпаси з лазерним наведенням вартістю близько $300 млн для знищення російських безпілотників. Додаткові ракети ATACMS не входитимуть в пакет допомоги.

Кошти на ці боєприпаси надходять із програми «Ініціатива сприяння безпеці в Україні» (USAI), яка дозволяє адміністрації Байдена купувати зброю у промисловості, а не брати її з американських збройних запасів.

Решта обіцяної зброї на суму $125 млн включає додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, боєприпаси 105 і 155 мм калібру, протитанкову систему TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецьку зброю та десяток вантажівок.

Зазначається, що вміст пакета може змінитися.

Нагадаємо, потреба підтримки України залишається, і для Сполучених Штатів дуже важливо допомогти українцям захиститися від атак Росії, що тривають. Таку позицію висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Як повідомлялося, допомога США для України поставлена під питання через обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Політик виступає проти заклику президента Байдена включити фінансування для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати.

Новий спікер Палати представників США запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 млрд, відокремивши допомогу Ізраїлю від допомоги Україні.

Президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні. 

Теги: Адміністрація Президента США боєприпаси

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