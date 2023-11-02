Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України

Держдеп переконаний, що Конгрес підтримає додатковий пакет з фінансуванням допомоги Україні

Потреба підтримки України залишається, і для Сполучених Штатів дуже важливо допомогти українцям захиститися від атак Росії, що тривають. Таку позицію висловив у середу під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

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«Ми вважаємо, що підтримка України залишається необхідною, і надалі важливо, щоби Сполучені Штати були поруч для того, аби допомогти Україні захиститися від цих жахливих атак, які РФ вчинила та продовжує чинити проти них», – зауважив Міллер.

Він також висловив переконання, що Конгрес підтримає додатковий пакет з фінансуванням допомоги Україні, якщо по ньому відбудеться голосування.

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У середу адміністрація США закликала американський Конгрес продовжити законодавчий процес щодо ухвалення запиту президента Байдена, який містить підтримку України й Ізраїлю, а також асигнування щодо інших важливих потреб.

Як повідомлялося, допомога США для України поставлена під питання через обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Політик виступає проти заклику президента Байдена включити фінансування для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати.

Новий спікер Палати представників США запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 млрд, відокремивши допомогу Ізраїлю від допомоги Україні.

Президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.

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Представники європейських урядів мають намір вирушити в турне США, щоб побороти скептицизм, що наростає, у питанні продовження військової підтримки України.