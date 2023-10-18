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Палата представників США не змогла обрати спікера з першого разу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Палата представників США не змогла обрати спікера з першого разу
Представники і республіканців, і демократів не змогли набрати потрібних їм голосів
фото: Getty Images

Нижня палата Конгресу США провалила першу спробу обрати спікера

У Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів. Про це повідомляє CNN.

На засіданні у вівторок, 17 жовтня, кандидат від Республіканської партії на посаду спікера Палати представників конгресмен Джим Джордан не зміг набрати потрібної більшості голосів. 20 республіканців віддали свої голоси іншим кандидатам, у тому числі ексспікеру Кевіну Маккарті та лідеру більшості Стіву Скалісу.

Джим Джордан здобув 200 голосів однопартійців, тоді як лідер демократичної меншості Хакім Джеффріс заручився підтримкою всіх своїх 212 однопартійців.

Щоб отримати посаду спікера, Джордан мав заручитися підтримкою всіх своїх колег-республіканців, крім трьох, за умови участі кожного члена Палати представників у голосуванні. Однак під час першого голосування 20 республіканців віддали свої голоси проти нього.

Нагадаємо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера Палати представників США запропонував його товариш по партії, республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Також повідомлялося, що Трамп готовий стати спікером Палати представників США на короткий термін.

Теги: США вибори відставка

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