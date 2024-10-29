Перші повномасштабні навчання бригади НАТО стартують у Латвії: названа дата

Мета навчань у Латвії полягає в зміцненні національної оборони країни та колективної безпеки НАТО

У Латвії з 1 по 14 листопада відбудуться перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО Resolute Warrior 2024. Про це повідомили порталу Delfi у Міноборони країни.

Зазначається, що Resolute Warrior відбудуться в регіонах Відземе та Земгале, тобто на півночі та півдні Латвії. У навчаннях під керівництвом багатонаціональної дивізії НАТО «Північ» візьмуть участь понад 3500 солдатів союзників, які продемонструють здатність бригади проводити операції, інтегруючи всі підлеглі та допоміжні підрозділи.

З 1 по 8 листопада на дорогах можна буде спостерігати посилений рух військової техніки. Також буде видно літаки, що низько літають. Пересування військової техніки відбуватиметься відповідно до правил дорожнього руху.

Міністерство закликає бути обережними під час обгону військових транспортних засобів. Також на полігоні в Адажі проводитимуться навчання з артилерійської стрільби, що спричинить тимчасовий шум. Солдати, які беруть участь у навчаннях за межами Адазького полігону, можуть бути озброєні, але без бойових набоїв.

Національні збройні сили (НЗС) закликають з розумінням поставитися до військових навчань, що проходять у Латвії, мета яких полягає в зміцненні національної оборони країни та колективної безпеки НАТО.

«Навчання розгорнутої в Латвії багатонаціональної бригади НАТО - це чіткий і недвозначний доказ присутності союзників у Балтійському регіоні та їхньої готовності у разі потреби захищати Латвію разом із НЗС», – наголосив міністр оборони Андріс Спрудс.

Полковник Седрік Аспіро, командувач багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, підкреслив, що Resolute Warrior 2024 демонструє колективну здатність зміцнювати безпеку Латвії.

«Внесок кожної держави-члена багатонаціональної бригади НАТО унікальний і цінний, і разом ми досягли найвищого рівня співпраці», – зазначив Аспіро.

Командувачка багатонаціональної дивізії НАТО «Північ» генерал-майор Єтте Албінус зазначила, що Resolute Warrior 2024 становлять собою важливу перевірку можливостей бригади НАТО, «особливо в галузі інтеграції багатонаціональних підрозділів та координації»

Наразі бригада НАТО об'єднує сили з 13 країн-членів НАТО – Албанії, Чехії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Чорногорії, Північної Македонії, Польщі, Словаччини, Словенії та Іспанії.

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