Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перші повномасштабні навчання бригади НАТО стартують у Латвії: названа дата

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Перші повномасштабні навчання бригади НАТО стартують у Латвії: названа дата
У навчаннях під керівництвом багатонаціональної дивізії НАТО «Північ» візьмуть участь понад 3,5 тис. солдатів союзників
фото: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija

Мета навчань у Латвії полягає в зміцненні національної оборони країни та колективної безпеки НАТО

У Латвії з 1 по 14 листопада відбудуться перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО Resolute Warrior 2024. Про це повідомили порталу Delfi у Міноборони країни.

Зазначається, що Resolute Warrior відбудуться в регіонах Відземе та Земгале, тобто на півночі та півдні Латвії.  У навчаннях під керівництвом багатонаціональної дивізії НАТО «Північ» візьмуть участь понад 3500 солдатів союзників, які продемонструють здатність бригади проводити операції, інтегруючи всі підлеглі та допоміжні підрозділи.

З 1 по 8 листопада на дорогах можна буде спостерігати посилений рух військової техніки. Також буде видно літаки, що низько літають. Пересування військової техніки відбуватиметься відповідно до правил дорожнього руху.

Міністерство закликає бути обережними під час обгону військових транспортних засобів. Також на полігоні в Адажі проводитимуться навчання з артилерійської стрільби, що спричинить тимчасовий шум. Солдати, які беруть участь у навчаннях за межами Адазького полігону, можуть бути озброєні, але без бойових набоїв.

Національні збройні сили (НЗС) закликають з розумінням поставитися до військових навчань, що проходять у Латвії, мета яких полягає в зміцненні національної оборони країни та колективної безпеки НАТО.

«Навчання розгорнутої в Латвії багатонаціональної бригади НАТО - це чіткий і недвозначний доказ присутності союзників у Балтійському регіоні та їхньої готовності у разі потреби захищати Латвію разом із НЗС», – наголосив міністр оборони Андріс Спрудс.

Полковник Седрік Аспіро, командувач багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, підкреслив, що Resolute Warrior 2024 демонструє колективну здатність зміцнювати безпеку Латвії.

«Внесок кожної держави-члена багатонаціональної бригади НАТО унікальний і цінний, і разом ми досягли найвищого рівня співпраці», – зазначив Аспіро.

Командувачка багатонаціональної дивізії НАТО «Північ» генерал-майор Єтте Албінус зазначила, що Resolute Warrior 2024 становлять собою важливу перевірку можливостей бригади НАТО, «особливо в галузі інтеграції багатонаціональних підрозділів та координації»

Наразі бригада НАТО об'єднує сили з 13 країн-членів НАТО – Албанії, Чехії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Чорногорії, Північної Македонії, Польщі, Словаччини, Словенії та Іспанії.

Нагадаємо, Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань. За словами речника, прикордонники не фіксують переміщення сил у Білорусі у напрямку українського кордону.

Читайте також:

Теги: Міноборони Латвія НАТО військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіт ISW щодо боїв на російсько-українському фронті
Наступ ворога на Торецьк та Покровськ і успіх ЗСУ на Курщині – звіт ISW
30 вересня, 06:07
Генсек НАТО висловився про ядерні погрози Росії
Генсек НАТО відреагував на ядерні погрози Путіна
30 вересня, 16:41
Станом на сьогодні співвідношення використання артилерійських боєприпасів Україною та Росією на полі бою складає 1 до 3 відповідно
Перевага російської армії в снарядах рекордно скоротилася: дані Міноборони
1 жовтня, 13:32
Німеччина змінює правила щодо українців
Німеччина вводить жорсткі правила для біженців з України
3 жовтня, 10:29
Розвідник зазначив, шо Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях
Буданов брав участь у ключовому етапі операції у Вовчанську – розвідка
9 жовтня, 12:53
Бутусов: Згідно з рішенням Крупи, в Хмельницькій області майже не залишилось здорових прокурорів
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
16 жовтня, 16:56
У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують вакцинуватися проти грипу до початку зростання захворюваності
Українці зможуть отримати щеплення проти грипу в аптеках: що для цього необхідно
23 жовтня, 22:00
Генсек НАТО Марк Рютте висловився про військових з КНДР у війні проти України
Участь КНДР у війні в Україні: генсек НАТО зробив нову заяву
23 жовтня, 07:27
«Тарган» має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі
Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотний комплекс «Тарган»
23 жовтня, 13:29

Політика

Очільник МЗС Угорщини поїде до Білорусі: названо мету
Очільник МЗС Угорщини поїде до Білорусі: названо мету
НАТО тестує інтеграцію об’єднаних передових морських ударних сил і засобів
НАТО тестує інтеграцію об’єднаних передових морських ударних сил і засобів
Перші повномасштабні навчання бригади НАТО стартують у Латвії: названа дата
Перші повномасштабні навчання бригади НАТО стартують у Латвії: названа дата
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії
Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування
Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування
«Українці мають право на справжній і тривалий мир». Звернення Зеленського до Північної Ради
«Українці мають право на справжній і тривалий мир». Звернення Зеленського до Північної Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
9416
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
8716
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
4681
На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою
3831
Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua