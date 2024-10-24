Росіяни вдарили поблизу магазину та ринку у Куп'янську, є поранені

Інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася

Внаслідок обстрілу частково зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель

Росіяни зранку вдарили поруч із магазином, а також місцевим ринком Куп'янська Харківської області. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомляє Куп'янська міська рада.

Повідомляється, що росіяни обстріляли місто близько 10:00. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та щонайменше трьох поранених. Однак інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася.

«З-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали чотири особи», – уточнили об 11:06 у Куп'янській міськраді.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілу частково зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель.

Нагадаємо, проти ночі 24 жовтня на Хмельниччині під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 03:50, жителі області могли чути звуки вибухів. Працювали сили ППО. У результаті атаки у Старокостянтинівській громаді є постраждалі й руйнування.

Також увечері 22 жовтня окупанти атакували Харків КАБами. Зафіксовано влучання у Київському та Холодногірському районах міста. Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що у Київському районі міста є «приліт» поряд з навчальним закладом.