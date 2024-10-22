Дрони атакували підприємства в Тамбовській і Воронезькій областях РФ

Безпілотники атакували російське підприємство «Біохім» у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії

Безпілотники атакували російське підприємство «Біохім» у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії, аеропорт у Нижньому Новгороді Нижньогородської області закрили. Про це повідомляють губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram та російське пропагандистське видання ТАСС.

«Сьогодні о 5:20 ранку в місті Рассказово, імовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ «Біохім» пролунав вибух із подальшим загорянням», – заявив губернатор Тамбовської області.

Губернатор запевняє, що постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.

Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ.

«Черговими силами ППО і засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства», – повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Губернатор також запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло «невелике загоряння на одному поверсі будівлі». Станом на 7 ранку на місці працюють пожежні розрахунки.

Гусєв додав, що небезпека атаки БПЛА в регіоні зберігається.

ТАСС із посиланням на Росавіацію повідомляє, що тимчасово закрили аеропорт Нижнього Новгорода, імовірно, через загрозу нальоту українських безпілотників.

Трохи раніше російські Telegram-канали повідомили, що в аеропорту ввели план «Килим» – це означає, що він закритий, а літаки перенаправляють на інші летовища.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня 2024 року у місті Єфремов в Тульській області РФ пролунали вибухи. Населений пункт атакували безпілотники, після чого виникла пожежа. Про це інформують російські пабліки.Як завжди представники російської влади рапортують про збиття всіх цілей. Так, губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв підтвердив атаку дронів і заявив, що сили ППО нібито «припинили» її. Водночас він повідомляє, що постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і ще одного спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району.