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НАТО вперше випробувало українську бойову систему Delta під час навчань

Катерина Іванова
glavcom.ua
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НАТО вперше випробувало українську бойову систему Delta під час навчань
Військово-морські сили України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях
фото: Міноборони

Під час навчань Delta отримувала дані про місцеперебування німецької роботизованої собаки Robotics-L від Rheinmetall

Бійці Військово-Морських сил України на навчаннях НАТО Repmus 24 за допомогою бойової системи Delta скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що навчання проходили поблизу півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Зокрема, серед цілей навчання Repmus 24 – інтеграція безпілотних платформ, систем управління та міждоменна взаємодія, а також досягнення оперативної сумісності з системами управління країн-партнерів НАТО.

Під час навчань Delta змогла під'єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецької роботизованої собаки Robotics-L від Rheinmetall. Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатний супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання і сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.

«Низка заходів НАТО за участі України цього року доводить, наскільки цінними є інноваційні розробки наших військових для західних партнерів. Спільні маневри з НАТО, як Repmus 24, не лише сприяють обміну досвідом, але й підвищують рівень взаємодії між Україною та нашими партнерами. Участь ВМС України в цих масштабних навчаннях та їх внесок є важливим кроком для подальшого розвитку та технологічного вдосконалення Сил Оборони», – зазначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко. 

Також система Delta інтегрувалась з іншими бойовими системами, що дозволило обмінюватися даними та розмежувати «свої» та «ворожі» сили. Це значно покращило управління операціями та підвищило рівень координації дій учасників маневрів.

Нагадаємо, за результатами опитування в застосунку для військових «Армія+», Delta увійшла в трійку найпопулярніших бойових систем, яку військові використовують найчастіше. Серед лідерів також штабний комплекс «Кропива» та програмне забезпечення «Віраж-планшет».

Серед найпопулярніших задач, які вирішуються за допомогою бойових систем, військові назвали «отримання інформації про ворога».

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Теги: Міноборони армія військові навчання

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