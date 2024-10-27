Після ударів ворожих БпЛА у Сумах зникло світло

У Сумах перебої з електроенергією

У Сумах та низці регіонів України в ніч проти 27 жовтня оголошена повітряна тривога через російські дрони

В ніч на 27 жовтня в місті Суми зникло світло. Відключення відбулося після атаки РФ «Шахедами». Про це в Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД).

«В Сумах зникло світло внаслідок атаки «Шахедів», також під атакою Київ. Зараз важко, Росія застосовує все, що може для ударів по тилу, окрім атак на фронті. Потрібно триматися разом», – написав він о 00:16.

Росіяни вночі 27 жовтня продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. Наразі відомо, що у Києві теж оголосили повітряну тривогу. Повітряни сили ЗСУ повідомляють про роботу систем ППО у столиці.

До слова, внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро 26 жовтня загинуло п'ятеро осіб. У місті 27 жовтня оголошено траур.

Нагадаємо, раніше з-під завалів у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до п’яти.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.