Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд

Спеціалісти продовжують аналіз, щоб визначити, якого була ракета

NHK: політ ракети КНДР став найтривалішим за весь час пусків

Балістична ракета, запущена КНДР, виявилася найдальнобійнішою за весь час випробувань. Про це повідомив телеканал NHK з посиланням на Міноборони Японії. Тривалість польоту становила 1 годину 26 хвилин, уточнили у відомстві.

Як порахували в міністерстві, виходячи з траєкторії, Північна Корея провела випробування ракети іншого типу, ніж раніше. Крім далекобійності, було встановлено рекорд по висоті польоту. Ракета піднялася на позначку понад 7 тис. км, звернув увагу міністр оборони Японії Ген Накатані.

Японська влада припускає, що Пхеньян запустив міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Проте спеціалісти продовжують аналіз, щоб визначити, якого типу вона була.

Раніше стало відомо, що балістична ракета, запущена Північною Кореєю, впала на захід від острова Окусірі, розташованого поблизу Хоккайдо. Точка падіння снаряду, імовірно, була за 300 кілометрів на захід від цього району.

Нагадаємо, у четвер Північна Корея здійснила випробувальний запуск балістичної ракети у бік східних вод країни.Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у короткому повідомленні зазначив, що запуск відбувся в четвер вранці, проте не надав жодних додаткових деталей, зокрема, про відстань, на яку пролетіла ракета.