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США розкрили ще один ризик участі Північної Кореї у війні проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США розкрили ще один ризик участі Північної Кореї у війні проти України
Війська КНДР залучені до бойових дій у Курській області
фото з відкритих джерел

Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідніх країн

 

Участь північнокорейських військ у війні проти України дозволяє Північній Кореї здобути важливий бойовий досвід, що підвищує її готовність до військових дій проти сусідніх країн. Про це заявила заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ши, повідомляє Reuters.

За словами Ши, понад 12 тис. північнокорейських військових зараз перебувають у Росії, де вони активно залучені до бойових дій у Курській області. Цей факт підтверджує тісну співпрацю між Москвою та Пхеньяном.

«Північна Корея отримує значну вигоду від постачання російського військового обладнання, технологій і бойового досвіду, що робить її більш здатною до ведення війни проти своїх сусідів», – заявила Ши.

Як зазначила посадовиця, КНДР також може використати ці покращення для збільшення продажу зброї та укладання контрактів на військове навчання по всьому світу.

Натомість постійний представник Росії при ООН Василь Небензя відкинув звинувачення США щодо передачі Пхеньяну супутникових та космічних технологій, назвавши їх «абсолютно безпідставними».

Посол Південної Кореї в ООН Хван Джункук заявив, що північнокорейські солдати «по суті є рабами Кім Чен Ина, яким промили мізки, щоб вони жертвували своїм життям на далеких полях битв, щоб заробити гроші для його режиму і отримати передові військові технології з Росії».

Нагадаємо, що Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, який воював проти України.

Як повідомлялося, Росія готова надати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології. В обмін на це Москва хоче отримати зброю та інше обладнання, яке допоможе їй на війні проти України.

До слова, оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї на Курщині.

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Теги: Північна Корея Радбез ООН окупанти США війна Курщина

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