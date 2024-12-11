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Зеленський назвав кількість зруйнованих росіянами церков

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський назвав кількість зруйнованих росіянами церков
Зруйнована церква в селі Богородичне Донецької області 4 січня 2023 року
фото: Радіо Свобода

Зеленський: Всюди, де росіяни заходили на наші території, вони знищували школи і церкви

Російські окупанти вбили 50 священників та зруйнували близько 700 церков в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю християнському медіа CBN News.

«Росіяни до різних українських церков ставляться приблизно як до школи. Тобто всюди, де вони заходили на наші території, вони знищували школи і церкви. Просто, щоб не залишилося жодного сліду. Тому дуже багато різних священників потрапили у полон, або були вбиті. До речі, 50 священнослужителів вони вбили. Вбили по різному. Є всі докази, як вони їх катували. За що вони їх катували? Тільки за те, що вони «повинні» були служити патріарху Кірілу та їхній церкві, а священик служить людям та Богу», – розповів Зеленський. 

Він також відзначив, що об’єктом нападу російських окупантів є й храми.

«Що їм дало те, що вони зруйнували близько 700 церков? Атакували бомбами, ракетами… А там, де вони заходили на територію нашої держави, просто підпалювали», – зазначив президент.

Також президент заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо. Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм».

Нагадаємо, у Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу було зруйновано храм Московської церкви в Україні.  Снаряд влучив у дах храму, внаслідок чого розпочалася пожежа. Попри старання рятувальників-вогнеборців, що прибули на місце горіння, були вщент зруйновані церковна покрівля, купольна частина і знищене внутрішнє оздоблення храму.

До слова, так звана влада заборонила діяльність Української греко-католицької церкви на окупованій частині Запорізької області. Заборону діяльності УГКЦ на окупованій території Запорізької області загарбники агрументують нібито зберіганням «вибухових речовин і вогнепальної зброї на території культових споруд і допоміжних приміщень», а також тим, що діяльність УГКЦ здійснюється «з порушенням законодавства про релігійні та громадські організації Російської Федерації», а саме через «участь парафіян у масових заворушеннях та антиросійських мітингах у березні-квітні 2022 року», «розповсюдження літератури із закликами до порушення територіальної цілісності Російської Федерації», «активну участь громад УГКЦ на території Запорізької області в діяльності екстремістських організацій і пропаганді неонацистських ідей» тощо.

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Теги: окупанти церква полон Володимир Зеленський президент росіяни

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