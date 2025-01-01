«Беру на себе відповідальність»: Макрон назвав помилкою ухвалене ним рішення

Макрон назвав помилковим власне рішення про розпуск парламенту Франції

Президент Франції Еммануель Макрон, звертаючись до нації у Новий рік, визнав помилковим ухвалене ним цього року рішення про розпуск Національних зборів (нижньої палати парламенту – «Главком»). За словами політика, які наводить BFMTV, воно мало допомогти врегулювати політичну кризу, але в результаті лише породило ще більшу нестабільність.

«Розсудливість і смирення вимагають визнати, що наразі це рішення породило більше нестабільності, ніж спокою, і я беру на себе всю відповідальність за це», – заявив французький лідер.

При цьому Макрон вважає, що навіть у поточній конфігурації парламент представляє Францію у всьому її різноманітті. Глава держави сподівається, що депутатам вдасться сформувати більшість для нормального керування країною. Він також упевнений, що уряд зможе дійти компромісного рішення.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході становлять серйозну загрозу безпеці, єдності та економіці його країні. «Європа повинна буде прискорити темпи взяти на себе відповідальність за власну оборону, безпеку і кордони. Нам також потрібне європейське пробудження, наукове, інтелектуальне, технологічне та промислове пробудження», – йдеться у заяві. Макрон також окремо підкреслив, що терористичні атаки в Європі показують, що безпеку і належне функціонування демократій ніколи не можна сприймати як належне.